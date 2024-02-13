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Rum basını: Pile’deki çalışmalara verilen geçici ara kalıcı oldu

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Pile’de başlayan çalışmalara 6 Kasım’da verilen aranın kalıcılaştığı ve BM’nin Stewart’ın imzasını taşıyan mutabakatların başarısızlığını üstlenmemek için konuyu açık tuttuğu bildirildi.
Rum basını: Pile’deki çalışmalara verilen geçici ara kalıcı oldu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın iki taraf ile vardığı karşılıklı anlayış mutabakatları çerçevesinde Pile’de başlayan çalışmalara 6 Kasım’da verilen aranın kalıcılaştığı ve BM’nin Stewart’ın imzasını taşıyan mutabakatların başarısızlığını üstlenmemek için konuyu açık tuttuğu bildirildi.

Politis “Pile’de Çalışmalara Verilen Geçici Ara Kalıcı Oldu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Pile konusunda karşılıklı anlayış mutabakatına varılması ve yapılan açıklamalar sebebiyle Maraş ve daha sonra Kıbrıs sorunu için “iyiye işaret” beklentisi yaratılmaya çalışıldığını ancak bunun hiçbir zaman doğrulanmadığını ve üç aydır karma köy Pile’de hiçbir çalışma yapılmadığını yazdı.

Çalışmalara “geçici” ara verilmesinden sonra ara bölge içerisinde hiçbir çalışma yapılmadığını kaydeden gazete, BM Barış Gücü’nün 6 Kasım 2023’te çalışmalara geçici ara verildiğini açıklarken, ortaya çıkan engellerin ciddi olmadığı ve uzlaşıların saatler veya günler içerisinde yeniden hayata geçirilmeye başlanacağı görüşü ve görüntüsü verilmeye çalıştığını belirtti.

Pürüz ve engellerin maksatlı olarak önemsiz gösterilmeye çalışıldığını yazan gazetede, çalışmaların durdurulmasından 3 buçuk ay sonra bugün, bazılarının Kıbrıs sorunu için ön haberci olarak gösterdiği karşılıklı anlayış mutabakatının hem dondurucuda kaldığını, hem de yarattığı ümitlerin söndüğünü vurguladı.

Gazete “kimse resmî olarak kabul etmese de karşılıklı anlayış mutabakatı artık mazi oldu. BM -en azından resmî olarak- konunun kapanmamış görüldüğünü söylüyor. BM, klinik olarak ölmüş olsa bile, iki tarafla yapılmış ve (mutabakatın mimarı olarak nitelendirilen) Stewart’ın imzasını taşıyan mutabakattaki başarısızlığın sorumluluğunu asla üstlenmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların durdurulması sebebini bulmak için yaptığı daha derin araştırmada işin ucunun Türkiye Savunma Bakanlığına dayandığını yazan gazete, mutabakatın uygulanmamasının gerçek nedeninin Pile’deki olguların değişmesini istemeyen Türk Ordusu olduğunu savundu.

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