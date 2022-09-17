Rum basını: Rum Elektrik İdaresi batıyor...

Rum basını, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) çok tehlikeli bir ekonomik darboğaza girdiği, görev ve misyonunu yerine getirememe ve batma tehlikesinin bariz olduğu bildirildi.

Haberi “AİK Ekonomik Açıdan Batıyor” başlığıyla aktaran Fileleftheros, "Teyit edilmiş bilgilere dayanarak", idarenin son üç yıl yaşadığı önemli kayıpların sürdürülebilirliğini riske soktuğuna dikkat çekti.

Habere göre AİK’in mali zararı 2020’de 11 milyon 900 bin, 2021’de 42 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 5 ayındaki zararı 46 milyon Euro olduğu dikkate alındığında kurumun yılı çok büyük mali açıkla tamamlayacağı değerlendiriliyor.

AİK’in fon rezervlerinin de kötüden daha kötüye gittiğine dikkat çekilen haberde 2020’yi yaklaşık 400 milyon Euro pozitif görünümle kapattığı ancak bu görünümün 2021’de 238 milyon Euro’ya düştüğü bu nedenle kredili mevduat hesabı kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.