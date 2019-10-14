Rum basını: “Rum yönetimi Türk tahriklerine karşı iki cephede hareket edecek”

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin Brüksel’de perşembe günü yapılacak olan AB Konseyi toplantısında izleyeceği stratejiler ve 7’inci parselde yapacağı askeri tatbikatlarla, iki cepheden hareket edeceğini yazdı.

Gazete, geçen hafta başlayan diplomatik hareketliliğin, kritik addedilen AB Konseyi toplantısının ardından da devam etmesinin beklendiğini ve her ne kadar Suriye’deki harekat gündemde olsa da, Rum Yönetimi’nin “Türk tahrikleriyle” ilgili bir öncekinden daha güçlü bir mesaj çıkacağı beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi’nin bu konudaki iyimserliğinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde aldığı mesajlardan kaynaklandığını belirten gazete, Fransa’nın daha da güçlü bir mesaj verdiğini ve bu mesajının da sözde kalmayarak, tatbikatlarla eyleme geçtiğini yazdı.

Haberde, Fransa’nın “Lafaette” ve “Auvergne” adlı savaş gemilerinin şu anda 7’inci parsel bölgesinde bulunduğu belirtilirken, tatbikatın, bizzat Fransa Savunma Bakanı Florance Parley tarafından ilan edilmesinin de ayrı bir önem taşıdığına işaret edildi.

Gazete, Fransa’nın 7’inci parsel ve çevre bölgesindeki askeri varlığını muhafaza etmesinin önemine işaret ederken, İtalya’nın da, Fransa ve Rum Yönetimi ile birlikte önümüzdeki günlerde bölgede tatbikat yapacağını belirtti.

İlerleyen dönemde, Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın ortak tatbikat yapacağını kaydeden gazete, Yunan savaş uçaklarının da tatbikata katılacağını yazdı.

ANGELİDİS: “FRANSA’NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI DESTEK BELİRTİSİ”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Fransa’nın bölgedeki varlığının “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ve “MEB içerisindeki egemenlik haklarına” verdiği desteği gösterdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Angelidis, tatbikatın ve Fransız kuvvetlerinin bölgedeki varlığının ne zaman sona ereceğiyle ilgili olarak ise, tatbikatın bitiminin ardından, Fransız kuvvetlerinin bir süre daha bölgede kalacağını söyledi.

KİPRİANU: “OLDUBİTTİLER TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Gazete, bir başka haberinde de AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, sözde “Türk tahrikleri” ve Kıbrıs sorununda yaşanan çıkmazla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre Kiprianu, bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın devam etmesinin birçok tehlike doğurduğuna işaret ederek, Türkiye’nin adadaki varlığını sürdürmesini sağlayan en büyük müttefikin, “devam eden bölünme ve işgal” olduğunu söyledi.

Türkiye’nin “saldırgan ve tahrikkar tavırlarında sınırları aştığını” iddia eden Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde, olayların bazılarının inandığı şekilde gelişmeyeceğini ve Rumların bir tarafta, “yasadışı oluşumun” diğer tarafta kalmayacağını; Türkiye’nin de kuzeye tamamen yerleşerek, “Kıbrıs’ın geriye kalanına da hakim olmak isteyeceğini” öne sürdü.

Kiprianu ayrıca, Türk arzularına karşı kapsamlı bir strateji belirlenmesi halinde, her şeyin üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

ŞİLLURİS VE OMİRU’DAN DEĞERLENDİRMELER

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in ve Meclis eski Başkanı Yannakis Omiru’nun Türk faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeleri yer aldı.

Habere göre Şilluris, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik bölgesi” içerisindeki eylemlerin “daha önce eşi benzeri görülmemiş tahrikler” olduğunu iddia etti.

Şilluris, milli davayla ciddi şekilde ilgilenmeleri için yabancı ortaklara baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Rum Meclisi eski Başkanı Yannakis Omiru da, Türkiye’nin “bugüne kadarki en büyük tahriğiyle” karşı karşıya olduklarını söyledi.

Omiru, Rum Yönetimi’nin “kuşatma altında olduğunu” iddia ederken, Maraş konusunda da BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiğini belirtti.