Rum Basını: “tarihi saat”

Rum basını Cenevre’deki uluslararası Kıbrıs konferansıyla ilgili haberleri öne çıkardı.

Konferans, “tarihi” olarak nitelendirilip konferansta Güvenlik ve Garantiler konusunun ele alınacağı belirtildi.

Alithia gazetesi “12:15 Tarihi Saat” başlıklı haberinde, “12 Ocak, saat 12:15(Güney Kıbrıs saati ile konferansın başlangıcı), Cenevre” ifadesini kullanarak, burada, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerine ilişkin önemli anların kaydedileceğine dikkati çekti.

Konferansın, “Ekselansları Mustafa Akıncı, Ekselansları Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini” yazan gazete AB’nin ise konferansa gözlemci/ilgili tara olarak katılacağını belirtti.

Habere göre konferansta, iki tarafın görüşlerine köprü kurma çabası için bugün İsviçre’ye gideceğini dile getiren Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de yer alacak.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Cenevre’de yer alacağını yazan gazete Fransa temsilcisinin de Cenevre’ye davet edildiğini belirtti.

Gazete konferans programına ve saatlerine de yer verdi.

ANASTASİADİS-KOCAS İLE BİR ARAYA GELECEK

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, konferansın başlamasından önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile saat 11:30’da bir araya gelmesinin beklendiğini de yazdı.

Habere göre Anastasiadis ayrıca dün akşam geç saatlerde, Cenevre’ye varışından hemen sonra, Kocas ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis de hazır bulundu.

Anastasiadis, dün akşam, aynı zamanda Ulusal Konsey üyelerine, Toprak konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği son görüşme hakkında bilgi verdi.

Simerini konferansa ilişkin haberi “Zor Aşama İçerisinde Uluslararası Konferans” şeklinde verirken Politis gazetesi “Bugün Güvenlik İle İlgili Başlık Günü” başlığını kullandı.

JUNCKER VE İNGİLTERE

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, “Cenevre’ye iki tarafın görüşlerine köprü kurmak için gidiyorum” şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Juncker, Malta dönem başkanlığına ilişkin etkinlik çerçevesinde Rum Haber Ajansı’nın sorusu üzerine bu açıklamayı yaptı.

Juncker, kişisel bir ilgiye sahip olduğunu, bu nedenden dolayı geçmişte Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile sürekli temasta olmasının nedeninin de bu olduğuna dikkati çekti.

“Barış söz konusu olduğu zaman uçağa binersiniz” şeklinde konuşan Juncker bu nedenden dolayı Cenevre’ye gittiğini, gitmenin risk olduğunu ancak herhangi bir risk almayanların, büyük risk aldığını söyledi.

Juncker açıklamasında ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Fransa Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğini belirtti.

Ada’nın birleştirilmesi zamanın geldiğini ifade eden Juncker, bu dosyanın önümüzdeki günlerde kapanması temennisinde de bulundu.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler İngiltere Başbakanı Theresa May’in temsilcisinin, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre İngiliz yetkili, İngiltere’nin, Cenevre’deki konferans içerisinde çözüm sürecini mümkün olduğunca desteklemek için hazırlık yaptığını ifade etti.

Yetkili ayrıca önlerinde, çözüm için gerçek bir fırsatın bulunduğunu İngiltere’nin sürece mutlak şekilde bağlı olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca bazı bilgilere atıfta bulunarak İngiltere Başbakanı May’in, anlaşma perspektifinin ortaya çıkması ve garantör ülkelerin liderlerinin konferansta yer alması durumunda Cenevre’ye gideceğini de yazdı.