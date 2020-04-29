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Rum basını: “Turizmde bu yaz kayıp”

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Rum basını: “Turizmde bu yaz kayıp”
Rum basını: “Turizmde bu yaz kayıp”

Politis’in “Bu Yaz Kaybedildi… Yurtdışından İlk Gelişler Belki Temmuz’da Olabilir” başlıklı haberine göre, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios turizm sektörünün Temmuz içerisinde yavaş yavaş açılabilmesi ümidini dile getirmekle birlikte her şeyin gerek Güney Kıbrıs’ta gerek diğer ülkelerdeki yeni tip Koronavirüs pandemisiyle ilgili duruma bağlı olacağını söyledi.

Perdios, Güney Kıbrıs’ın destinasyon olarak açılmasına karar verilecek tarihin, ilk turistin de geleceği anlamına gelmediğine dikkat çekerek o dönemde yurtdışındaki piyasanın henüz hazır olmayabileceğini, bu yıl rezervasyonların son anda belirleneceğini belirtti.

Bazı seyahat acenteleri ve havacılık şirketlerinin ön rezervasyon yaptırmış olsalar bile buna kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini de vurgulayan Perdios, bu yıl Güney Kıbrıs için muhtemel turizm piyasalarının, yaz döneminde vatandaşlarının seyahat etmesi muhtemel görünen Almanya, İskandinav ülkeleri, Avusturya, İsviçre, Yunanistan ve İsrail olduğuna işaret etti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın otelcilik sektörü temsilcileri, bu yılı “kayıp yıl” olarak görüyor. Oteller ve turizm zincirinin bütün kollarının, müşteriye hizmet verirken kamu sağlığını önde tutarak çalışmaları gerektiği bilincinde olduklarına işaret eden sektör temsilcileri, kalabalık alanlar, havuzlar, plajlar ve lokantalardaki hareket tarzının artık eskisi gibi olmayacağına dikkat çekti.

TELEKONFERANSTA ORTAK BİLDİRİ

Gazete Güney Kıbrıs, İspanya, Fransa, Yunanistan, Malta, İtalya, Portekiz, Bulgaristan ve Romanya turizm bakanlarının pazartesi günü gerçekleştirdikleri telekonferansta, turizmin ülkeleri için stratejik önemine vurgu yaparak özellikle ana geçim kaynağı turizm olan ülkeler için Avrupa Turizm Kalkınma Planı oluşturulması oluşturulmasını destekleyen bir ortak bildiri benimsediklerini de yazdı.

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