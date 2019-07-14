Rum Basını: "Türkiye doğalgaz buldu"!

Güney Kıbrıs’ın en büyük gazetesi Phileleftheros’un haberine göre, Türkiye Doğu Akdeniz'dedoğalgaz keşfetti. Brüksel'deki güvenilir kaynaklar, Fatih sondaj gemisinin Baf çevresindeki faaliyetleri sonucunda 170 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti.

Yunan medyası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri sırasında 170 milyar metreküp rezerv bulduğunu iddia etti. Güney Kıbrıs'ın en büyük gazetesi olan Phileleftheros, Avrupa Birliği askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih'in Paphos(Baf) açıklarında yaptığı operasyonda 170 milyar metreküp rezerv bulduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği, son dönemde birçok AB üyesi ülke tarafından tartışmaya açılan Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi konusunda Türkiye'nin "geri dönmeyeceğini" belirtti.

AB'nin Türkiye'ye mesajının Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemleri sonlandırması olduğunu söyleyen haberde, ilk adımın bir müzakere paketinde anlaşmak olduğuna dikkat çekiliyor.

S-400'LER KKTC'YE YERLEŞTİRİLEBİLİR

Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri KKTC sınırları içerisine yerleştirerek bölgedeki faaliyetlerini koruma altına alacağı iddiasına da yer verildi.

YUNANİSTAN VE GKRY HALA İZLİYOR

Pronews haberine göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi Yunanistan ve GKRY için önemli bir darbe hükmünde.

Haberde, Yunanistan ve GKRY'nin her türlü çalışmaya rağmen aradıklarını bir türlü bulamadıkları belirtilirken, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik ciddi adımlar atmaması da eleştiriliyor.



HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yunan haber sitelerinde son dakika olarak yer alan haberlere göre Türkiye, Fatih sondaj gemisinin çalışmaları sonucunda Doğu Akdeniz açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz buldu.

Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.