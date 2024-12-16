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Rum basını: Üç Rum aile Lefkoşa ara bölgedeki evlerine yerleşmek istiyor…

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Üç ailenin ara bölgede, Büyük Kaymaklı’daki “Kantara sokak”ta bulunan evlerine yeniden yerleşmek istediği ve Rum yönetiminin, özellikle de Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluk almaktan kaçınmasından ve bürokrasiden şikayetçi olduğu bildirildi.
Rum basını: Üç Rum aile Lefkoşa ara bölgedeki evlerine yerleşmek istiyor…

Alithia’nın haberine göre Yeşilköy kökenli Fotis Fotiu isimli Rum, eşinin ailesinden kalma ve 1974’ten bu yana boş bulunan Haspolat barikatı yakınındaki  Büyük Kaymaklı Kantara Sokak’taki eve yerleşmek için uzun yıllardır mücadele ediyor.

Gazete Fotis’in ve aynı sokakta ev ve malları  olan eşinin iki akrabası ile birlikte yaptıkları girişimin Rum yönetiminin ve özellikle Dışişleri Bakanlığı’nın “sorumluluk almaktan korkmasına” ve bürokrasiye takıldığına işaret etti.

Haberde üç ev ve bir binanın “Bata” trafik çemberine çok yakın bir konumda bulunduğu, BM’nin bakım ve onarım maksadıyla mal sahiplerinin ara bölgede  dolaşmasına  izin verdiği kaydedildi.

Habere göre Fotiu evin tamiri için Rum Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başkanlık Sarayı’na mektup göndererek mali yardım talep etti ve cevap alamayınca kendi imkanları ölçüsünde tamir  yaptırdı.

Fotiu yeniden yerleşme talebini sözlü olarak ilettiği BM Barış Gücü’nden ise Rum Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla başvuru yapması gerektiği cevabını aldı. Uzun süre önce Dışişleri Bakanlığı’na iletmiş olmasına karşın dilekçesinin “bürokrasi ve sorumluluk alma korkusu yüzünden” BM’ye iletilmediğini söyleyen Fotiu Rum Dışişleri Bakanlığı’nı “ara bölgedeki güvenlik konusunun düşündürüyor olabileceğine” ancak bunun yersiz olduğuna inanıyor.

Fotiu Alithia’ya yaptığı açıklamada son yıllarda BM’nin izni ile tarımsal amaçlarla ara bölgede dolaştığını, eşine ait evde uzun süre kaldığını, herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadığını ve güvensizlik bile hissetmediğini söyledi. Aynı şeyin, ara bölgenin aynı yöresinde BM izniyle dolaşan başka Rumlar için de söz konusu olduğunu anlatan Fotiyu “en yakın Türk mevzii ile mesafenin bir kilometreden fazla olduğunu, gerek kendisi gerek diğer çiftçilerin Türk mevziine yaklaşmak zorunda kaldıklarında herhangi bir sorunla karşılaşmadığını” söyledi.

Örnek de veren Fotiu, ara bölgenin Sopaz bölgesine yakın mevkiinde BM’den izinli olarak ev de inşa edildiğini ve RMMO mevziinin oldukça uzağında bulunan bu evlerin herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadığını söyledi.

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