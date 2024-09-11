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Rum basını: Yavuz Çıkarma Plajı'nda “kayıp” kazıları başladı

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Rum basını, Barış Harekatı’nın ilk günlerinde ölen Rumlar için Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinde, “kayıp” kazılarının başladığını duyurdu.
Rum basını: Yavuz Çıkarma Plajı'nda “kayıp” kazıları başladı

Rum basını, Barış Harekatı’nın ilk günlerinde ölen 40-70 Rum için Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinde, “kayıp” kazıları başladığını haber verdi.

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinde “kazı çalışmaları başladığı” bilgisi, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında “yetkili birimler” tarafından verildi. Aynı toplantıda Rum yönetimi tarafından “korumak” maksadıyla üzerlerine ilaç püskürtüldüğü için bugüne kadar kimlik tespiti yapılamayan kalıntılarda kullanılmak üzere özel bir cihaz alındığı da açıklandı.

Habere göre “Kayıplar ve Mahsurlar İnsani İşler” sorumlusu Anna Aristotelus komite toplantısında yaptığı konuşmada “kayıplar meselesinin karanlıkta kalan kadınlar ve çocuklarla ilgili  bölümünü su yüzüne çıkardıklarını” söyledi. Aristotelus “toplam 1619 kişi olduğunu” iddia ettiği (Rum yönetimi ölü ve Rum tarafında olduğu bilindiği için 126 kişiyi listeden çıkarmıştı) Rum kayıplar listesinde 118 kişinin kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü 18 yaşında olan 36 çocuk bulunduğunu, kadınlardan 26’sının, çocuklardan da 20’sinin kimlik tespitinin yapıldığını” anlattı.

Aristotelus “ilaçlanmış” (dost ateşiyle vurulan Yunan uçağındaki Yunan komandolara ait ve bozulmasın diye ilaç püskürtülen) kalıntılar konusunda da gelişme olduğundan bahsetti.

Daha önce kimlik tespiti için yurt dışına da gönderilen ancak kimlik tespiti başarısız olan kalıntılar için Rum Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nün iş birliğinde bir cihaz satın aldıklarını söyleyen Aristotelus “toplu paralel dizileme metoduyla” DNA incelemesi yapacak cihazı kullanacak personelin eğitiminin tamamlandığını ve ilaçlanmış kalıntılar üzerinde çalışmalara başlandığını belirtti.

Gazete Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından (Rum üye) “Pende Mili”de (Yavuz Çıkarma Plajı Bölgesi-Alsancak) izin verilen üç noktadan birinde kazı çalışmalarının başladığını, askeri bölge içerisinde olan bu üç noktadaki kazıların peş peşe yapılacağını yazdı.

Habere göre KŞK temsilcisi “Pende Mili’deki kazılar, 40 ile 70 kişi arasında olduğu tahmin edilen, Türk istilasının ilk günlerinde ölen ve cesetleri toplanan kişilerle ilgilidir.” ifadesini kullandı.  

“1963-74 Dönemi Kayıp Yakınları Komitesi temsilcisi Haris Simeonidis Rum yönetimini “boş laf etmekle” suçladı ve “yabancı ülkelerden ve AB’den KŞK’ya mali katkılarını artırmalarını talep ederken devlet ne kadar katkı yaptı, soruyoruz” dedi.  “Biz KŞK’ya yılda 300 bin euro verirken başka ülkelerden verdikleri 500 bin euroluk yardımı 800 bin euroya çıkarmalarını bekleyemeyiz” diyen Simeonidis geçmişte Rum tarafında ve KKTC’de 9 kazı ekibi çalışırken ve sayılarının 10’a çıkarılacağı vaat edilirken bugün 7 ekip kaldığını, bunların da 6’sının çalıştığını belirtti.

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