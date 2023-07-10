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Rum basını yazdı.. Genç çiftler KKTC’de kiralık ev arıyor

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Güney Kıbrıs’taki binlerce kişinin, özellikle üniversite öğrencisi ve genç çiftin ağırlaşan ekonomik durumdan bezdiğine dikkat çeken Haravgi, Rum ekonomisinin battığı 2013 yılında evlenen bir çiftin bugün “kiralayacak ev bulmakta ilk kez bu kadar ümitsizi
Rum basını yazdı.. Genç çiftler KKTC’de kiralık ev arıyor

Güney Kıbrıs’taki binlerce kişinin, özellikle üniversite öğrencisi ve genç çiftin ağırlaşan ekonomik durumdan bezdiğine dikkat çeken Haravgi, Rum ekonomisinin battığı 2013 yılında evlenen bir çiftin bugün “kiralayacak ev bulmakta ilk kez bu kadar ümitsiziz” dediğine dikkat çekti.

Haravgi’nin sorularını cevaplayan genç çift, yurt dışına göçmeyi düşündüklerini ancak iş garantisi olmadığından bu riski alamadıklarını, şimdi KKTC’de ev kiralamayı ciddi ciddi düşündüklerini ve hatta geri dönülmez şekilde gerekli prosedürü başlattıklarını belirtti. Çift, “Araştırdık biliyoruz. Neden burada ödediğimizin üçte birini ödeyerek orada kalmayalım? Orada kalmak benim için hiç sorun değil çünkü hayatta kalmak ve daha kaliteli yaşam her şeyin üzerindedir. İtirazı olanlar kendini bizim yerimize koysun. Yaşamak istiyoruz, sadece adaletsiz bir devlette hayatta kalmak değil... Kira fiyatlarındaki bu çılgın artış devam ederse insanlar toplu halde işgal bölgelerine yönelecekler” dedi.

Birçok üniversite öğrencisinin de KKTC’de kiralık ev aradığını belirten gazete, özellikle Lefkoşa’nın Rum kesimindeki fiyatların çok yüksek olması nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakanlar olduğu haberini hatırlattı

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