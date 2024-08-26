Rum basını yazdı... "Üçlü Görüşme BM Genel Kurulundan sonra"

Fileleftheros haberi “Üçlü Görüşme BM Genel Kurulu’ndan Sonra… Liderler New York’a Gidecek ve Görüşmeye Genel Sekreter Sonra Karar Verecek” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Guterres’in Genel Kurul çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde niyetlerini yoklayacağını üçlü görüşmeye ne zaman davet edeceğine, durumu tarttıktan sonra karar vereceğini yazdı.

Şu ana kadarki veriler temelinde, üçlü görüşmelerin hemen önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin zor göründüğüne işaret edilen haberde böyle bir görüşme için BM Genel Kurulu sonrasının, yani ekim ve sonrasının düşünülmesi gerektiği belirtildi.

Haberde Genel Sekreterlik düzeyinde bir üçlü görüşme yapılması perspektifinin korunduğu, bu yönde eylemlerde bulunulduğu ancak herhangi olumlu bir gelişme gözükmediği belirtildi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Genel Sekreter’in, iki lidere Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları görüşmek için ortak görüşme daveti göndermeyi incelediğini ancak henüz davet gönderilmediği açıklaması da hatırlatıldı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in “Rum tarafının müzakere çerçevesi dışına çıkan herhangi bir şeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığı” açıklaması da hatırlatılan haberde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da Kathimerini’ye özel röportajda yaptığı “BM Genel Kurulu’nun Kıbrıs sorunu için referans noktası olacağı” değerlendirmesine yer verdi.