Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le cumartesi günü yaptığı görüşmelerde değişen bir şey olmadığını, bu nedenle iki liderin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeye açık gündemle gideceğini iddia etti.

Fileleftheros, “Berlin’e Şartsız … Üçlü Görüşmenin Gündemi Açık Olacak, Türkiye Olumsuz Mesajlar Veriyor… Lefkoşa Sonuca Varmayı Mümkün Görüyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Lute’un Ada’daki temaslarının bugüne kadar görüşülenlerin gözden geçirilmesi ve 25 Kasım’daki üçlü görüşmenin prosedürel yanları ile sınırlı kaldığını yazdı.

Haberde liderler arasında referans şartlarına dair herhangi anlaşma taslağı ortaya çıkmadığı için Berlin’de referans şartlarında anlaşma olmasının uzak bir senaryo olduğuna, aynı şekilde üçlü görüşmenin hemen ardından beşli konferans yapılması senaryosunun da uzak olduğuna işaret edildi.

"YUNANİSTAN DA BEŞLİ KONFERANSA PEK OLUMLU BAKMIYOR"

Fileleftheros, Türkiye’nin bu dönemde Kıbrıs müzakerelerine girmek istemeyip KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına bıraktığını, Politis de Yunanistan’ın da Miçotakis’in seçilmesi itibarıyla Kıbrıs sorununda ipleri Rum yönetimine bırakmış hissi verdiğine, Atina’nın bugünkü olgularla beşli konferans toplanmasına pek de olumlu bakmadığını hatırlattı.

Rum Yönetimi açısından da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri devam ederken Kıbrıs sorununda özlü müzakereler olamayacağının net olduğuna işaret eden Fileleftheros, bu sahnede iki liderin bir hafta sonra Genel Sekreter’in karşısına açık gündemle çıkacağına, her ikisinin prosedürün devam etmesi yolunun bulunması için de tez ve kaygılarını serbestçe ortaya koyacağına işaret etti.

Haberde Rum Yönetimi’nin “bugün bile referans şartlarında anlaşma olabileceğine ve hemen ardından da beşli konferans çağrılabileceği” görüşünde olduğu ancak bütün bunların “Kıbrıs Türk tarafının niyetinin saptanacağı 25 Kasım’da Berlin’de netleşeceği” iddia edildi.

"HRİSTODULİDİS-POMPEO BELİRLEYİCİ GÖRÜŞMESİ BUGÜN"

Aynı gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington’da yapacağı görüşmenin, Kıbrıs sorunu ve enerji konuları özelinde Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler ele alınacağından belirleyici olacağını yazdı.

Yerel saatle 13.00’te (Kıbrıs saati ile 20.00) başlayacağı görüşmede Hristodulidis’in Pompeo’dan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşme hakkında bilgi alma fırsatı bulacağına dikkat çekildi.

Habere göre Hristodulidis Pompeo dışında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar ı Philip Ricker, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mathew Palmer ve Dışişleri Bakanlığı Enerji konuları müsteşarı Fransis Fannon ile de temas edecek. Hristodulidis’in Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile de görüşme ihtimalinin açık olduğu ve ziyareti çerçevesinde “Southeast Europe & East Med” konferansında konuşma yapacağı da kaydedildi.

Fileleftheros’a göre Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Rum Yönetimi Başkanı’nın Kıbrıs müzakerelerine bütün iyi niyeti ile katılmaya hazır olduğunu öne sürdü, Türkiye’yi de “kayıplar konusunda işbirliği yapmamakla” suçladı.

Politis haberi “Berlin’e Açık Gündemle Gidiyorlar… Hedef Sonraki Adımın Belirlenmesi… Lute Ziyareti De İki Taraf Arasında Bir ‘Köprü’ Kurmayı Başaramadı, Artık Ümitler Guterres Önündeki Ziyarette… Dikkatler Bu 24 Saat, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD’li Dengi Mike Pompeo İle Görüşecek Washington’a Çevriliyor” ve “Hemen Beşli Konferans İstemiyorlar… Garantörlerin Kendi Talepleri Var… Garantör Güçler Görüntüde Var Görünüyor Ancak Perde Gerisinde Olguları Şekillendiriyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Rum tarafının referans şartlarıyla ilgili tutumunu da hatırlatan gazete “özlü müzakerelerin başlamasına engel çıkaracak ifadeler yer almasını, literatüre çözüm şekline dair herhangi alternatif bir söylem girmesini istemediğini, Guterres çerçevesinin 6 maddesinden herhangi birinin tercihli çözülmesi çabasının engellenmesini istediğini yazdı, “ihlal ve meydan okuma olmadan, uygun bir ortam kurulmazsa özlü müzakerelere oturmamanın” da kırmızı çizgisi sayılabileceğine dikkat çekti.

"GUTERRES BERLİN’DE KARAR ALACAK"

Alithia ise “Karar Alıyor… Antonio Guterres Üçlü Görüşmeye Durumu Nihai Netleştirmeye Gidiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Berlin’e, referans şartlarına dair çabanın hangi noktada olduğu ve Genel Sekreter’in bu şartlarda bir anlaşma hedefinin mümkün olup olmadığına dair nihai “hesap” için gidileceğini yazdı.

Hafta sonu iki lideri bir daha dinleyerek örtüştükleri ve ayrıldıkları noktaları not eden Jane Holl Lute’un, bu notları önümüzdeki günlerde Genel Sekreter’e ya not ileterek veya görüşerek aktaracağını, Guterres’in de gelecek pazartesi günü liderler ile randevusuna bunları bilerek katılacağı belirtilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Diplomatik kaynakların söylediğine göre Antonio Guterres Berlin’e bunları işittikten sonra, liderlerin (referans şartlarına dair) nihai görüşlerini almakta kararlı gidecek. Ya referans şartlarında anlaşma ilan edecek ve beşli konferans çağıracak veya bu çabasının da kesin bittiğini Lute’u çektiğini ilan edecek, ardından BM Güvenlik Konseyi’ne, bu yeni çöküşten kimin ne kadar sorumlu olduğu bilgisini verecek.”