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Rum basınından "Türkiye'den 3 NOTAM" iddiası

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Rum basınından "Türkiye'den 3 NOTAM" iddiası
Panama bandıralı “West Capella” isimli sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile 11 numaralı parsele gelmek için, dün akşamüzeri İspanya’ya bağlı Tenerife’den yola çıktığı haber verildi.

Geminin 12 Temmuz’da MEB’e ulaşmasının beklendiğini yazan Politis gazetesi, Total-ENI konsorsiyumu hesabına 11 numaralı parselde yapılacak sondajın, 14–15 Temmuz tarihlerinde başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Haberde, bir takım doğal gaz yatakları tespit edileceği mantığından hareketle, sondajın Ekim ayına kadar sürmesinin beklendiği de belirtildi.

Fileleftheros ise “Ankara Tahriklerini Artırıyor” başlıklı haberinde, “Crans Montana’da güvenlik ve garantiler meselesi ile Türk askerinin işgal altındaki bölgelerden ayrılması konusunda çaba harcanırken, Türkiye’nin ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava ve deniz alanındaki tahriklerini artırarak, güç gösterisi yapmayı tercih ettiğini” iddia etti.

Gazete, “Atina Haber Ajansı’ndan” elde ettiği bilgilere dayanarak, “Türkiye Hava Kuvvetlerinin, Ercan havalimanı aracılığıyla, havacılara yönelik yayımladığı üç NOTAM’la, arama-kurtarma tatbikatları ve başka tatbikatlar yapmak için, Lefkoşa FIR hattı ve Kıbrıs sularının büyük bölümünü bağladığını” ileri sürdü.

“Türkiye’nin 117/17, 118/17 ve 119/17 numaralı NOTAM’larla, dün bölgeden geçen uçakları kendi güvenlikleri için, bağlanmış bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardığını” öne süren gazete, “ilgili uyarılara göre, tatbikatların Omorfo’nun (Güzelyurt) batı ve kuzeybatısında gerçekleştirilmesinin beklendiğini” iddia etti.

NOTAM NE DEMEK?

NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri. İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır. ICAO konvansiyonu - Annex 15 gereğince ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanırlar.

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