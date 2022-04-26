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Rum Başkanlık Anketi

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Fileleftheros gazetesi Rum başkanlık seçimlerine ilişkin bir ankete yer verdi.
Rum Başkanlık Anketi

Fileleftheros gazetesi Rum başkanlık seçimlerine ilişkin bir ankete yer verdi.

Fileleftheros gazetesi anketin kısa bir sür önce gerçekleştirildiğini ve sonuçlarının elinde bulunduğunu belirtirken anket neticesinde Nikos Hristodulidis’in yüzde 20’lik bir oranla, adaylığını açıklayan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun önünde olduğunu yazdı.

Anket neticelerine göre Nikos Hristodulidis yüzde 35; Averof Neofitu yüzde 12; Nikolas Papatdopulos yüzde 8; Stefanos Stefanu yüzde 7; Erato Kozaku Markulli yüzde 5; Ahilleas Dimitriadis yüzde 4; Hristos Hristu yüzde 3; Yorgos Pamporidis yüzde 2; İrini Haralambidu yüzde 2; Marinos Sizopulos yüzde 1; Marios Karoyan yüzde 1; Haralambos Theopemptu yüzde 1; Yorgos Kolokasidis yüzde 1; Marios İliadis yüzde1; Hristodulos Protopapas yüzde 1 şekline oy aldı.

Gazete ankette yer alan isimlerin, aday olanlar veya aday olma niyetini taşıyanların olduğunu yazdı.

Gazete geçtiğimiz Kasım ayında Kathimerini gazetesinde yer alan ankette Nikos Hristodulidis’in-ki o zaman Dışişleri Bakanı idi-yüzde 32.2; Nikolas Papadopulos’un yüzde 10.9; Erato Kozaku Markulli yüzde 9.4; Averof Neofitu yüzde 7.1; Ahilleas Dimitriadis yüzde 6.1; Yorgos Pamporidis yüzde 3.5; Andreas Mavroyannis yüzde 2.5 oranında oy aldığını anımsattı.

IMR şirketinin Mart ayında yaptığı ankette , Nikos Hristodulidis’in yüzde 36; Averof Neofitu’nun yüzde 11; Nikolas Papadopulos’un yüzde 9; Ahilleas Dimitriadis’in yüzde 6; Erato Kozaku Markulli’nin yüzde 6; Stefanos Stefanu’nun yüzde 5; Hristos Hristu’nun yüzde 4 şeklinde oy aldığını yazan gazete aynı şirketin bir ay sonra gerçekleştirdiği ankette ise oy oranlarının, Nikos Hristodulidis’in yüzde 37; Averof Neofitu’nun yüzde 14; Nikolas Papadopulos’un yüzde 10; İrini Haralambidu’nun yüzde 8; Ahilleas Dimitriadis’in yüzde 7; Hristos Hristu’nun yüzde 3; Stefanos Stefanu’nun yüzde 3 şekline olduğunu belirtti.

Gazete en son yapılan(sonuçlarının elinde bulunduğu) ankette ayrıca halkın yüzde 79’nun durumların yanlış yöne, yüzde 21’nin ise doğru yöne gittiğini düşündüğünü de yazdı.

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