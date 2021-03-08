Rum Başkanlık Sarayı önünde Barış eylemi

Bir grup Kıbrıslı Rum, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyareti sırasında Başkanlık Sarayı önünde eylem düzenledi.

Kıbrıs’ın güneyinde barış arzusu yükselmeye devam ediyor. Bir grup Kıbrıslırum, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyareti sırasında #Hade sloganı ile Başkanlık Sarayı önünde eylem düzenledi.

Başkanlık Sarayı önünde bir saat boyunca gerçekleşen eylemde, Barikat ve geçiş noktalarının yaratılma, arkadaşlık ilişkileri ve bağlantıların ise gerçek olduğu yönünde İngilizce bir de pankart açıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin yeniden başlaması ve halkın yeniden birleşmesi arzuları dile getirilirken, işbirliği içinde tüm adada yeniden birleşme aradıkları da ifade edildi.