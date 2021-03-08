  • BIST 1.527
  • Altın 417,244
  • Dolar 7,6748
  • Euro 9,1077
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Rum Başkanlık Sarayı önünde Barış eylemi

» »
Bir grup Kıbrıslırum, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyareti sırasında Başkanlık Sarayı önünde eylem düzenledi.
Rum Başkanlık Sarayı önünde Barış eylemi

Bir grup Kıbrıslı Rum, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyareti sırasında Başkanlık Sarayı önünde eylem düzenledi.

Kıbrıs’ın güneyinde barış arzusu yükselmeye devam ediyor. Bir grup Kıbrıslırum, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyareti sırasında #Hade sloganı ile Başkanlık Sarayı önünde eylem düzenledi.

Başkanlık Sarayı önünde bir saat boyunca gerçekleşen eylemde, Barikat ve geçiş noktalarının yaratılma, arkadaşlık ilişkileri ve bağlantıların ise gerçek olduğu yönünde İngilizce bir de pankart açıldı.

158693013_115106330630895_7781823318577831161_o.jpgKonuyla ilgili yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin yeniden başlaması ve halkın yeniden birleşmesi arzuları dile getirilirken, işbirliği içinde tüm adada yeniden birleşme aradıkları da ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Hukuk Komitesi 2 Yasa Tasarısını Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 15:23
  • Kadın Milletvekilleri Kürsüde Kadın Sorunlarına Dikkat Çekti08 Mart 2021 Pazartesi 14:34
  • Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Seçildi08 Mart 2021 Pazartesi 14:13
  • Memur-Sen Başbakan Saner İle Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 14:12
  • Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner Oldu08 Mart 2021 Pazartesi 14:11
  • Şubat Ayında Enflasyon Eksi Çıktı08 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Canaltay:“Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”08 Mart 2021 Pazartesi 14:04
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak08 Mart 2021 Pazartesi 14:03
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı… Kadın Milletvekilleri Kürsüde08 Mart 2021 Pazartesi 12:55
  • Oğuz, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı08 Mart 2021 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti