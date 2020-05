Rum Başkanlık Sarayı’nda yarın ve Cuma günü gerçekleştirilecek iki toplantıda, yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde getirilen kısıtlamaların kaldırılmasındaki ikinci aşamada ve futbol karşılaşmalarına geri dönüşte izlenecek prosedürlerin masaya yatırılacağı bildirildi.

Alihtia’nın; “İki Önemli Karar Toplantısı” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleşecek iki toplantı da “kritik” addediliyor. Yarınki toplantıda, önlemler nedeniyle yarım kalan Rum futbolu, yani karşılaşmaların başlayıp başlamayacağı masaya yatırılıyor.

Konu Rum Futbol Federasyonu’nu (KOP) ilgilendiriyor olsa da antrenmanların yeniden başlamasına müsaade eden Rum Yönetimi; takımların seyahatleri, spor tesisleri, oyunculardan birinde yeni tip korona virüs saptanması halinde ne yapılacağı v.b. uygulanacak prosedürü hazırlıyor.

İLK AŞAMA GÖZDEN GEÇİRİLECEK İKİNCİ AŞAMA MASAYA YATIRILACAK

Rum Başkanlık Sarayı’nda bilim grubu ile Cuma günü gerçekleşecek ikinci toplantıda ise, epidemiyolojik görünüm masaya yatırılarak, ilk aşamada kaldırılan önlemlerden sonra bugünkü durumun ne olduğu ve ikinci aşamaya geçilip geçilmeyeceğine bakılacak.

Haberde, 21 Mayıs-8 Haziran dönemini kapsayan ikinci aşamada kaldırılması planlanan önlemler de hatırlatıldı. Buna göre berberler, kuaförler, güzellik salonları 21 Mayıs’tan itibaren açılacak. Restoranlar sadece açık alanlarda hizmet vermek üzere 1 Haziran’da açılacak. Müzeler, arkeolojik ve tarihi alanlar, bet ofisler, limanlar da tam kapasite ile 1 Haziran’da açılacak ancak limanlarda kruz gemilerinden yolcu inişi yapılmayacak.

Yine 21 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkabilmek için SMS yoluyla izin alma zorunluluğu kaldırılacak, 10 kişiye kadar gruplaşmalar serbest bırakılacak. 1 Haziran’dan itibaren kilise, cami ve diğer ibadet yerlerinde her türlü ibadete Rum Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek koşullara uyulmak kaydıyla müsaade edilecek. Aynı önlemler cenaze, vaftiz ve nikah törenlerinde de geçerli olacak. Parklarda, açık havadaki çocuk oyun alanlarında, meydanlarda, marinalarda v.b. dolaşmak, en fazla 10 kişinin bir arada olması koşuluyla serbest olacak.22.00-06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

TURİSTLERE 14 GÜN KARANTİNA YOK AMA…

Politis; “İncelenmekte Olan Plan… İlk Turistler Haziran’da” başlıklı haberinde, yeni tip korona virüs salgınında Rum Yönetimi’ne danışmanlık yapmakta olan bilim kurulu üyelerinin, vakaların açıklandığı dünkü basın toplantısında üzerinde halen çalışılmakta olan açılış planlarıyla ilgili söylediklerini aktardı.

Habere göre, üzerinde çalışılmakta olan ve karar için gelecek hafta Rum Bakanlar Kurulu’na sunulacak planlardan biri Larnaka ve Baf havaalanlarının aşamalı olarak açılmasıyla ilgili. Havaalanlarının Haziran ayı içerisinde, hava bağlantısı kurulacak ülkelere ve salgının bu ülkelerdeki seyrine göre aşamalı olarak açılacağı belirtildi. Turistlerin 14 gün karantinaya alınmayacağı ancak bununla birlikte yeni tip korona virüs bulaşmış turistlerin girişine izin verilmemesi için yolculara dair çok sıkı önlemler uygulanacağı ve bu kapsamda her yolcunun özelliklerinin dikkate alınacağı kaydedildi.

Üzerinde çalışılmakta olan planda seyahat zincirinin bütün aşamaları için önlemler öngörüldüğü, havaalanlarında uygulanacak kurallar ve termal kamera gibi bazı yapısal değişiklikler planlandığı, uçaktan inmeden önce ve uçağa binişte uygulanacak testlerle ilgili talimatlar olacağı, uçaklardaki bitişik üç koltuktan ortadakinin boş bırakılması gibi önlemler de düşünüldüğü belirtildi.

Gazete, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunun halen görüşülmediğini, bu konunun bilim grubunun daha sonraki toplantılarında ele alınmasının beklendiğini yazdı.

TOPLAM POZİTİF VAKA SAYISI 903, CAN KAYBI 23

Alithia, dün yapılan bin 153 test sonucunda iki kişide daha yeni tip korona virüs saptanmasıyla pozitif vakası sayısının 903’e yükseldiğini, 72 yaşındaki bir kadının yeni tip korona virüs yüzünden hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısının 23’e çıktığını haber verdi.

Haravgi, dün itibarıyla referans hastanesinde tedavi gören vaka sayısının 8, yoğun bakımda entübe tedavi edilen hasta sayısının 4 ve taburcu sayısının 3 olduğunu yazdı.