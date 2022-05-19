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Rum başkanlık sarayındaki eylemde 1 kişi tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta başkanlık sarayı dışında ateş yakılan eylemle ilgili olarak 42 yaşındaki bir kişi tutuklanırken iki kişi ise aranıyor.
Rum başkanlık sarayındaki eylemde 1 kişi tutuklandı

Rum polisi, video görüntülerini incelediklerini ve yeni tutuklama emirlerinin çıkarılabileceğini açıkladı.

Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan protesto sırasında, hayvan yetiştiricileri saman balyalarını ateşe verdi, süt döktü ve başkanlık sarayı dışındaki yolları kapattı.

Bir kamyon şoförünün başkanlık sarayının kapılarını kırıp geçmekle tehdit etmesiyle gerilim doruğa ulaştı.

Günün ilerleyen saatlerinde göstericiler, şikayetlerini tartışmak üzere bir dizi protestocunun kabul edildiği tarım bakanlığına gittiler.

Hellim geçtiğimiz Nisan ayında Menşe Koruma ürün (PDO) statüsünü aldı ve bu statüdeki üretimi Ekim ayında başladı, ancak yedi ay sonra ilgili mevzuat tam olarak uygulanmadı.

2024 yılına kadar Hellim'de kullanılan sütün toplam yüzde 51'inin keçi veya koyunlardan olması gerekiyor. O zamana kadar sütün yüzde 20'si keçi ve koyunlardan sağlanmalı. Çiftçiler, üreticilerin buna kesinlikle uymadığını söylüyor.

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