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"Rum Başkanlık Sarayı’nın değeri, bir apartman kadar"

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"Rum Başkanlık Sarayı’nın değeri, bir apartman kadar"
"Rum Başkanlık Sarayı’nın değeri, bir apartman kadar"

 Rum Tapu Dairesi tarafından Güney Kıbrıs genelinde yapılan ve yakın zamanda tamamlanan mal değerlerinin güncellenmesi sonrasında Lefkoşa’nın Rum kesimindeki birçok bina için biçilen değerde büyük değişiklikler olduğu ve bazı yüksek binaların ya arsa ya da tarım arazisi olarak gösterildiği belirtildi.

Fileleftheros’a göre, güncellenen mal değerlerinden Rum Başkanlık Sarayı da nasibini aldı. Sarayın ana binası, yardımcı binaları ve 172 bin 776 metrekarelik arazisinin 2018 rakamlarına göre değeri 13 milyon 207 bin Euro olarak belirlendi. Değeri, bir apartmanla aynı olan saraya 2013’te 14 milyon 857 bin 800 Euro’luk değer biçilmişti.

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki 10 kamu binası için güncellenen değerlere detaylı şekilde yer verilen habere göre, İçişleri Bakanlığı’nın toplam 27 bin 272 metrekarelik arazideki ana ve yardımcı binaları binasının değeri 45 milyon 12 bin 400 Euro’dan (2013 değeri), 20 milyon 752 bin 600 Euro’ya (2018) düştü.

8 bin 677 metrekarelik alana sahip Dışişleri Bakanlığı binasının değeri 10 milyon 961 bin 800 Euro’dan 8 milyon 828 bin Euro’ya, Lefkoşa Rum Belediyesi binası ve üzerine oturduğu 11 bin 532 metrekarelik arazinin değeri de, şehir içinde olmasına rağmen 2013’teki 986 bin Euro’dan 830 bin Euro’ya geriledi.

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