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Rum Başkanlık seçimi için 40 günlük takvim resmen başladı

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Güney Kıbrıs’ta Şubat 2023’te yapılacak Başkanlık seçiminin 40 günlük takvimi, Rum Seçim Kurulu tarafından dün yayımlanan kararnameyle resmen işlemeye başladı.
Rum Başkanlık seçimi için 40 günlük takvim resmen başladı

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, yayımlanan kararname uyarınca yeni seçmen kayıtları Salı günü resmen sona erecek. 5 Ocak’ta 08.00-12.00 saatleri arasında adaylık başvuruları kabul edilecek. Birden fazla başvuru olması durumunda seçim yapılacağından oy pusulalarının basımına başlanacak.

Resmî başvuruların tamamlanmasının ardından itirazlar için 6 saat süre tanınacak ve adaylar kesinleşmiş olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Rum İçişleri Bakanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak Bakanlık Genel Müdürü Kostas Konstantinu’yu, Yüksek Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da Menelaos Vasiliu’yu atadı.

Süreç boyunda Yüksek Seçim Kurulu ofisi İçişleri Bakanlığı’nda işleyecek, bilgilendirme ve açıklamalar için de Enformasyon Dairesi’nde bir ofis olacak.

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