  • BIST 4.751,88
  • Altın 1138.877
  • Dolar 18.7824
  • Euro 20.2149
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 561 bin 033

» »
Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 561 bin 033
Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 561 bin 033

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısının 561 bin 033’e ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin 276 bin 029’unun erkek, 285 bin 004’ünün ise kadın olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, seçimlerde yurt dışında ise 35 seçim merkezinin faaliyet göstereceğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, en fazla seçmen sayısını 70 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğunu ve bu kişilerin rakamının 107 bin 801’e ulaştığını belirten gazete, yurt dışında faaliyet gösterecek 35 seçim merkezinden 9’unun Yunanistan’da olacağını ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde kızgın baba otizmli çocuğa saldırdı11 Ocak 2023 Çarşamba 15:07
  • Güney'de Narkotik İş Başında! 22 kilo Uyuşturucu Ele Geçirdiler11 Ocak 2023 Çarşamba 14:54
  • Güney Kıbrıs’ın adı bir kez daha casus yazılım skandalına karıştı11 Ocak 2023 Çarşamba 12:33
  • Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı 6,82 milyar Euro10 Ocak 2023 Salı 15:37
  • Stewart Güvenlik Konseyi’ndeki UNFICYP toplantısına katılacak10 Ocak 2023 Salı 15:23
  • Güneyde Covid aşıları depolarda bekliyor10 Ocak 2023 Salı 15:06
  • Güney, benzin fiyatlarını düşürdü!10 Ocak 2023 Salı 13:29
  • Lefkoşa ile Limasol’a 125 yeni akıllı trafik ışığı konulacak10 Ocak 2023 Salı 10:34
  • Güney'de en fazla elektrik, su ve tüp zamlandı!09 Ocak 2023 Pazartesi 17:48
  • Güney Kıbrıs’ta sığınma talebinde bulunanların sayısı, nüfusun yüzde 6’sına ulaştı09 Ocak 2023 Pazartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti