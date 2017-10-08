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Rum başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket daha!

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Rum başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket daha!
Güney Kıbrıs’ta, Ocak 2018’de yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin anketlere bir yenisi daha eklendi.

Politis gazetesi Noverna şirketinin, Eylül ayında, 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, başkanlık seçimlerinin, birinci turunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yüzde 23, AKEL destekli Stavros Malas’ın yüzde 17, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un yüzde 17, Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Kostas Hristofidis’in yüzde 8, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın yüzde 7, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun yüzde 3 oy aldığını yazdı.

Gazete, kararsızların oy oranının yüzde 11, boş oyun yüzde 7, oy kullanmayacak olanların  yüzde 6, anket sorularına yanıt vermeyenlerin oranın ise yüzde 2 olduğunu belirtti.

Habere göre ikinci turda Nikos Anastasiadis ile Nikolas Papadopulos’un kalması durumunda, Anastasiadis yüzde 31, Papadopulos yüzde 29 oy alırken, boş oy yüzde 14, kararsızların oranı yüzde 12, oy kullanmayacak olanların yüzde 12,  (soruya)yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 2 şeklinde ortaya çıktı.

İkinci turda Anastasiadis ile Stavros Malas’ın kalması durumunda ise, Anastasiadis’in yüzde 36, Malas’ın yüzde 28 oranında oy aldığını yazan gazete, yüzde 15 oranının boş oy, yüzde 11’nin oy kullanmayacağı, yüzde 9’nun kararsız olduğunu, yüzde 2’nin (soruya) yanıt vermediğini belirtti.   

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