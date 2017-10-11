Rum başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket daha!

Güney Kıbrıs’ta birinci turu 28 Ocak, ikinci turu ise 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen bir ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ilk sırada yer alıyor.

Politis ve diğer gazeteler, “Prime Market Research & Consulting Ltd.” şirketi tarafından “Sigma” adına 28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında bin 33 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yüzde 31,7 oy oranı ile ilk sırada yer aldığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis’in ardından, yüzde 23,1 oy oranıyla DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, yüzde 17’yle AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas ve yüzde 5 oranla Yorgos Lillikas geliyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 1’i başka bir adaya oy vereceklerini, yüzde 1,3’ü boş oy atacağını yüzde 7,8’i kararsız olduklarını, yüzde 10,2’si oy vermeyeceklerini belirtirken yüzde 2,8’i ise soruya yanıt vermemeyi tercih etti.

Gazete, seçimin ikinci turunda da Anastasiadis’in yüzde 39 oy oranıyla, yüzde 31 oy alacağı varsayılan Papadopulos’un önüne geçtiğinin görüldüğünü aktardı.