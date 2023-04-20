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Rum Başpiskoposu Yeorgios’tan Kıbrıs'ta silahlanma çağrısı

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Rum Ortodoks Kilisesi'nin yeni Başpiskoposu Yeorgios skandal bir açıklamaya imza attı. Halka seslenen Yeorgios, "Silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz" dedi.
Rum Başpiskoposu Yeorgios’tan Kıbrıs'ta silahlanma çağrısı

Son olarak Rum Ortodoks Kilisesi'nin yeni Başpiskoposu Yeorgios "Silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz." dedi.

Rum Başpiskopos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de eleştirdi.  "Bizi Yunanistan’dan uzaklaştırmak istiyorlar” iddiasında bulundu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN YANIT

Yeorgios’un sözlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeorgios’un açıklamaları çağ dışı" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sağduyu çağrısı yaptı.

Ersin Tatar, bu tür açıklamaların bölgedeki barış ve huzura zarar verdiğini vurguladı.

Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olduğuna dikkat çeken Tatar, "Rumlar bunu da mı görmüyor?" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, "Bu, başpiskoposun hadsizliği. Yeorgios bir din adamı olarak açıklamalarından utanç duymalı" ifadelerini kullandı.

SİLAH ALIMI İÇİN REKOR BÜTÇE

Rum Ordusu, silah alımı için 2021-2023 döneminde 500 milyon euro ayırarak son 20 yılın en büyük harcamasına imza atmıştı. 

ABD'nin, Rum kesimine yönelik silah ambargosunu 2023 için kaldırma kararı da tepkileri beraberinde getirmişti.

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