Rum Başsavcı Organize Suçla Mücadede Yüksek Mahkeme Engeline İşaret Etti

Rum Başsavcı Yorgos Savvidis, telefon konuşması ve veri kayıtlarının saklanamaması ve SIM kartlarının kimlere ait olduğuna ilişkin kayıtlarının olmamasının Güney Kıbrıs’ta organize suçla mücadeledeki en büyün engeller olduğunu ifade etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Başsavcı Yorgos Savvidis’in, Hukuk Dairesi bütçesinin Meclis’in ilgili komitesinde görüşülmesi sırasında soruları yanıtladığını ve özellikle organize suçla mücadelede karşılaştıkları engellere değindiğini yazdı.

Habere göre Savvidis, Yüksek Mahkeme’nin telefon verilerinin kayıtlarının saklanmasının AB yönetmeliklerine aykırı olduğuna dair almış olduğu kararın organize suçlarla mücadelede önemli bir engel teşkil ettiğini ifade etti.

Savvidis ayrıca, cep telefonu kartlarının (SIM) kimliksiz oluşu sebebiyle, bu kartları kullananların kimlere ait olduğunu bilemediklerini, bununla ilgili yasanın da 2021 yılından beridir beklemede olduğunu belirtirken, yasanın geçirilmemesinden en büyük etkenin, bu karların satışından gelir kaybına uğrayacak bazı şirketlerin itirazları olduğunu da sözlerine ekledi.