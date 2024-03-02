  • BIST 9097.15
  • Altın 2102.871
  • Dolar 31.3591
  • Euro 34.0192
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Rum Başsavcı’nın Kürşat kararını eleştirenlere önerisi: “En azından okuyun”

» »
Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa Kaza Mahkemesinin, iddia makamının tek tanığının ölmesi üzerine Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat hakkındaki cezai kovuşturmayı erteleme kararına Rum tarafından gelen tepkilere son noktayı Rum Başsavcı Yorgos Savvidis koydu.
Rum Başsavcı’nın Kürşat kararını eleştirenlere önerisi: “En azından okuyun”

Alithia’nın “Başsavcı Bitiş Düdüğünü Çaldı” başlıklı haberine göre Savvidis, Hukuk Dairesi’nin mahkemeye sunduğu beyanın son derece açık ve aydınlatıcı olduğuna işaret etti.

Hukuk Dairesinin mevcut ifadeleri değerlendirdiğini ve cezai kovuşturmanın ertelenmesi kararını gündeme getiren sebepleri Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesine detaylı olarak beyan ettiğini söyleyen Savvidis, “Mahkemeye sunulan beyanın son derece açık ve aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Hukuk Dairesinin bu davadaki uygulama şeklini eleştirenlerin, en azından Mahkemede ne söylendiğini okumasını öneririm.” dedi.

Politis, “Kombos: Planlamalar Kürşat Yüzünden Etkilenmez” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kürşat hakkındaki erteleme kararı ve bu kararın, Rum yönetiminin KKTC’deki eski Rum malı alım-satımlarını engellemek için düşündüğü önlemler için bir emsal yaratıp yaratmadığı sorusuna “Hukuk Dairesinin Akan Kürşat hakkındaki dünkü kararı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaklaşımını etkilemez.” cevabını verdi.

Hukuk Dairesinin gerekçeli açıklamasının, kararın sebeplerini açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Kombos “Karar gelecekte yapacağımız icraatları etkilemez” dedi.

Rum yönetiminin Hukuk Dairesi ile birlikte çalışacağı diğer önlemler ve önceki yıllarda kullanılması ihmal edilen bazı enstrümanların aktifleştirilme ihtimali sorulduğunda ise “Önceki gün Hukuk Dairesinde, çerçevenin ileri götürülmesi ve uygulanmasıyla ilgili bütün yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.” diye konuştu. Kombos, bundan sonra atılacak adımlar konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bilgi verileceğini de ekledi.

DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise Kürşat hakkındaki mahkeme kararını kendilerinin değil adaletin hükmü olduğunu söyledi. Dimitriu, meselenin siyasi boyutuna değinirken “Tek yol Kıbrıs sorununun çözümü” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 kaçak daha tutuklandı02 Mart 2024 Cumartesi 10:41
  • 18 yaşında 4 genç, hırsızlıktan tutuklandı02 Mart 2024 Cumartesi 10:40
  • Meteoroloji'den tozlu hava uyarısı...02 Mart 2024 Cumartesi 10:39
  • Ülkede yağışlı havanın etkili olması bekleniyor...02 Mart 2024 Cumartesi 10:37
  • 2 bin 96 sürücü kontrol edildi, 5’i tutuklandı02 Mart 2024 Cumartesi 10:36
  • Karşıyaka’da 600 gr uyuşturucu ile yakalandı!02 Mart 2024 Cumartesi 08:48
  • Yeşilırmak'tan Özersay'a: Sen kimsin?01 Mart 2024 Cuma 21:01
  • Ülke yarından itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor!01 Mart 2024 Cuma 20:30
  • Üstel, Doğu Akdeniz'in güvenliğinin "küresel bir mesele olduğunu" vurguladı01 Mart 2024 Cuma 17:50
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 'Adanmışlık Kabul Terapisi' Semineri Verildi01 Mart 2024 Cuma 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti