Rum Başsavcısından Polise “Al Jazeera” Videosu Konusunda Direktif

Rum Başsavcısı ile Başsavcı Yardımcısının, “Al Jazeera” Televizyonunun geçen pazartesi günü basına yansıyan yeni röportajında yer alan tüm bilgilerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve Güney Kıbrıs’la ilgili olan konularla ilgili araştırma başlatılması için, Rum polisine direktif verdiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, konuyla ilgili açıklamasında, Al Jazeera’nın ilk videosuyla ilgili araştırmaların da ileri bir safhada bulunduğunu ve Rum Hukuk Dairesiyle sürekli istişare içerisinde olduklarını söyledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi MOKAS’ın, Suudi Arabistan Şeyhi ve ailesinin vatandaş yapılmasıyla ilgili olarak, OCCRP’nin doğru olmayan bir şekilde bilgilendirildiğinden söz ettiğini ekledi.