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Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan, "Ercan’a gelen valizle” ilgili “protesto”

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Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Berlin’den Baf’a seyahat edecek olan yolcunun valizlerinin kaybolması ve Ercan Havalimanı’nda tespit edilmesinin ardından, ilgili havayolu şirketine protesto mektubu gönderdiği bildirildi.
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan, "Ercan’a gelen valizle” ilgili “protesto”

Fileleftheros gazetesi, bakanlığın, yolculuğun gerçekleştiği “Easyjet” şirketine gönderdiği mektupta, Güney Kıbrıs’ın yetkili makamlarının başka ülkelerden Güney Kıbrıs’a gidecek valizlerin nakliyesi sürecine müdahale edemediğinin ve söz konusu yolcunun valizlerinin, “Easyjet”in yönlendirmesi sonucu Türk Hava Yolları vasıtasıyla “yasadışı Ercan Havalimanı”na geldiğinin ifade edildiğini yazdı.

Gazete, mektupta, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin Easyjet şirketinden konuyla ilgili daha detaylı bir araştırma yapılmasının ve bu durumun Avrupa kanunları ve uluslararası kanunlara da aykırı olduğundan, tekrar yaşanmaması için tedbir alınmasının talep edildiğini kaydetti.

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