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Rum Benzinciler Birliği KKTC'den akaryakıt konusunu Avrupa Birliğine taşıyor

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Rum Benzinciler Birliği’nin, KKTC’den benzin alımı konusunu Avrupa Birliğine taşımaya hazırlandığı belirtildi.
Rum Benzinciler Birliği KKTC'den akaryakıt konusunu Avrupa Birliğine taşıyor

Alithia gazetesi, Rum Benzinciler Birliği’nin, KKTC’den olan akaryakıtın Kıbrıs’ta, Yeşil Hat üzerinden “yasa dışı ticaretini” ve dolaşımını şikayet ederek Avrupa düzeyinde girişimde bulunmaları yönünde hukukçulara talimat verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokopiu gazeteye yaptığı açıklamada, durumun; devletin kontrolünden çıktığını belirtti.

Prokopiu, benzincilerin durumu şikayet etmek için Avrupa organlarına ve kurumlarına başvuracağını söyledi.

Benzinciler Birliği Basın Sözcüsü Hristodulos Hristodulu ise gazeteye yaptığı açıklamada, Yeşil Hat üzerinden yapılan yasa dışı akaryakıt ticaretinden ortaya çıkan sorunlara devletin kayıtsız kaldığını ifade etti.

Hristodulu, hukuk danışmanlarının Avrupa Birliğine gönderilmek üzere çok sayfadan oluşan belge üzerinde çalıştığını da söyledi.

Hükümet üzerinden sorunlarına çözüm bulunması yönündeki çabalarının şimdiye kadar sonuçsuz kaldığını söyleyen Hristodulu, dışişleri bakanlığı, maliye bakanlığı, ve gümrük makamlarıyla da bir araya geldiklerini ancak sorunun çözülemediğini belirtti.

Hristodulu, sınır kapılarında denetim için geçmişte de çabaların sarf edildiğini, bunun ancak iki hafta sürdüğünü, “yasa dışı ticaretin” devam ettiğini savundu.

Gazete KKTC’deki düşük fiyatlar nedeniyle KKTC’den “yasa dışı” olarak addedilen akaryakıt satın alımından dolayı gerek benzincilerin gerekse şirketlerin milyonlarca Euro kaybettiğinin görüldüğünü de belirtti.

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