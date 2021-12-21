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Rum Bilim Danışma Kurulu’nun Önerileri

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Rum Bilim Danışma Kurulu’nun Önerileri
Rum Bilim Danışma Kurulu’nun Önerileri

Rum Bilim Danışma Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda noel kutlaması çerçevesinde evlerdeki toplanmaya 20 kişiye kadar kişinin katılmasına izin verdiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bilim Danışma Kurulu üyelerinden bazılarının son günlerde yapmış oldukları açıklamalara karşın, Bilim Danışman Kurulu’nun tavsiye nitelikli kararları çerçevesinde genel toplanmalar konusunda farklı bir karar almadığını yazdı.

Tavsiye kararlarının Rum Bakanlar Kurulu’nda görüşüldükten sonra onaylanacağını anımsatan gazete, Bilim Danışma Kurulu’nun ayrıca okulların 10 Ocak tarihine kadar kapalı kalmasını, öğrencilerin ilk gün okula 48 saatlik hızlı test neticesinde dönmesi, 3’üncü dozu yaptıranlar hariç, 2 doz aşı olanlara haftalık hızlı test yapılmasını önerdiğini belirtti.

Habere göre, Bilim Danışma Kurulu ayrıca 12-15 yaş arasındaki çocukların, aşı gerektiren yerlere, aşı sürecini tamamlayan ebeveynleri eşliğinde, hızlı testle girmeleri önerisinde de bulundu.

ANASTASİADİS’TEN MESAJ

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, pandeminin durdurulmasına yönelik tedbirler konusunda mesaj gönderdi.

Anastasiadis, tedbirlere uyulmaması durumunda kaçınılmaz olarak daha sert tedbirlerin alınacağı yönünde halka uyarıda bulundu.

Yeni bir tam kapanmadan kaçınılacağı yönündeki temennisini dile getiren Anastasiadis, dünya genelinde bir artışın söz konusu olduğunu, bunun neticesinde herkesin dikkatli olmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

AŞILI OLANLARA BUGÜNDEN İTİBAREN SELF-TESTLER

Alithia, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı bir başka haberinde, aşı sürecini tamamlayan kişilerin bugünden itibaren eczanelerden ücretsiz self-test kiti alabileceklerini yazdı.

Habere göre, hak sahipleri, eczanelerden içerisinde 5 tane self-test kitinin bulunacağı paketleri alabilecek.

Gazete, testleri pozitif çıkacak olan kişilerin, PCR testi yönlendirmesi için kişisel doktorlarıyla iletişime geçeceklerini de yazdı.

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