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Rum Cezaevi’ndeki güvenlik havada!

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Rum Merkezi Cezaevi’nde, cep telefonlarını etkisiz hale getirecek sistemin hâlâ kurulamadığı belirtildi.
Rum Cezaevi’ndeki güvenlik havada!

Fileleftheros gazetesi “Cezaevindeki Güvenlik Havada” başlıklı haberinde, Rum Merkezi Cezaevi’nde cep telefonlarını etkisiz hale getirecek sistemin henüz kurulamadığına dikkati çekerken bunun yakın gelecekte devreye girip girmeyeceği konusunun da şüpheli olduğunu belirtti.

Gazete, ciddi suçların, hapis cezasına mahkum olan kişiler tarafından dava dosyasına göre, hapis cezasını çeken kişiler tarafından mobil cihazlar aracılığıyla planlanmasına bağlı olarak konunun doğrudan kamu güvenliğini ilgilendirdiğini yazdı.

İyileştirmenin “dar boğazlardan” geçtiğini yazan gazete, sistem ile ilgili sözleşme gereği sürenin geçen haziran ayında sona erdiğini, Elektromekanik Hizmetler Departmanı’nın, şirkete yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde 14 günlük süre tanıyan bir ültimatom gönderdiğini belirtti.

Gazete, bu tanınan süre zarfında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise sözleşmenin iptali için gerekli işlemlerin başlatılacağını da yazdı.

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