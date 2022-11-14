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Rum Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasından son haberler

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Nikos Christodoulides'in işgal altındaki Maronit köylerini ziyareti hafta sonunda sürdürülen seçim kampanyaları çerçevesinde öne çıkan başlıca gelişmelerdi.
Rum Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasından son haberler

Eski Cumhurbaşkanı Glafkos Klerides'in anma töreninde verilen mesajlar ve bağımsız aday Nikos Christodoulides'in işgal altındaki Maronit köylerini ziyareti hafta sonunda sürdürülen seçim kampanyaları çerçevesinde öne çıkan başlıca gelişmelerdi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Klerides'in kızı, eski Milletvekili Katie Clerides, şubat ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde İktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi DİSİ’de   birliğe duyulan ihtiyacı dile getirerek parti destekçilerini partinin adayını desteklemeye yönelik çağrıda bulundular.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, Clerides'in 9. Anma Töreni'nin ardından DİSİ Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, partinin kurucusu Glafkos Klerides'e olan borcun "kurucusu olduğu partinin kendisinin arzu ettiği gibi birleşik, güçlü tutulması durumunda ödenebileceğini" söyledi.

DİSİ Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofytou, DİSİ’nin birliğinin "ülkemizin istikrarlı ve güvenli gidişatının garantisi olduğunu" ifade ederek "Glafkos Klerides 1976 yılında dört ilke ve değer temelinde DİSİ'yi kurdu. Ülkenin yeniden birleşmesi için mücadele, ülkemizin Avrupa ve Batı yönelimli olması, özgür ve güçlü bir ekonomi ve onurlu vatandaşlar. Bunlar bugün hizmet ettiğimiz ilke ve değerlerdir" diye ekledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Nikos Christodoulides, pazar günü işgal altındaki Maronit köyleri olan Kormakitis, Karpasha, Agia Marina ve Asomatos köylerine ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı Kıbrıs Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir'in liderliğinde Kormakitis'teki Aziz George Katedrali'ndeki kutsal ayine katıldı.

Yerel halka hitap eden Christodoulides, Kormakitis'teki ilkokulun yeniden açılmasının yanı sıra bölgeye dönenlerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak ve daha fazla genç çiftin köylerine dönmesine yardımcı olacak teşviklerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

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