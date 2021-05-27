Rum Denizcilik Müsteşarı: AB, Kıbrıs-Yunanistan’ın deniz bağlantısıyla ilgili ihalede değişiklikleri onayladı

Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarı Vassilis Demetriades, Avrupa Komisyonu DG Rekabet’in, Kıbrıs ve Yunanistan arasında mevsimlik deniz bağlantısı için ihalede değişikliklerini onayladığını, Kıbrıs ve Yunanistan’ın deniz bağlantısı için yeni bir girişimde bulunacağını bildirdi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Demetriades, hattın mevsimsel olarak deniz ulaşım şirketlerini daha iyi koşullarda cezbedecek potansiyele dönüştürüleceğini söyledi.



20 yıldan bu yana aktif olmayan Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki feribot bağlantısını canlandırmak amacıyla Denizcilik Müsteşarı, 5 milyon avro tutarında yıllık olarak 3 yıllık bir sözleşme için ihale başlatmış, ancak ihale Ocak sonunda hiçbir başvuru olmadan kapanmıştı.



Vassilis Demetriades, denizcilik şirketleriyle görüşmelerde mevsimlik yerine düzenli feribot bağlantısı olmasının, şirketlerin ihaleye başvurusunu engellediğini gösterdiğini, Müsteşarlık’la temaslardan sonra DG Rekabet’in ihale değişikliğini onayladığını söyledi.



Demetriades, “Bağlantının şeklinin mevsimsele dönüşmesi belki de şirketlere kış döneminde gemilerini başka hatta kullanma gibi bize de daha fazla seçenekler sunacak, belki de talep olduğunda vatandaşlarımız yazın verilecek hizmetlerden hoşnut kalacaklardır” dedi.



DG Rekabet’ten yeşil ışık aldıktan sonra ilgilenen denizcilik şirketleriyle yeni bir tur görüşme yaparak ihale belgesini hazırlayacaklarını ifade eden Denizcilik Müsteşarı Demetriades, yeni ihalenin sonuç verip vermeyeceği konusunda dikkatli olduğunu, yeni ihalede başarı garantisi olmadan bir adım atıldığını kaydetti.



İhalede yıllık 5 milyon avroluk devlet yardımının kalacağına, DG Rekabet’in onayını istemeyen ek değişiklikler yapılabileceğine işaret eden Demetriades, görüşme sonuçları cesaret verici olursa, hedeflerinin yeni ihaleyi gelecek sonbaharda başlatıp ihaleyi kazananı seçerek 2022 baharına bağlantıyı kurmak olduğunu vurguladı.