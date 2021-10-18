Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’ten Açıklamalar

Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın denizcilikle ilgili stratejik vizyonundan bahsetti.

Fileleftheros gazetesine açıklamalarda bulunan Denizcilik Müsteşarı Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın, dünyadaki denizcilik olaylarına önemli etkide bulunarak, denizcilik politikasının şekillenmesinde güçlü ve önemli bir başrol haline gelmeyi hedeflediğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın açıkladığı “Sea Change 2030” stratejisinden de söz eden Dimitriadis, bu stratejinin, bir değişikliği, zamanın ve zorlukların dayattığı yeni koşullara uyum sağlamayı ifade ettiğini söyledi.

“Sea Change 2030” stratejisinin üç ayaklı olduğundan söz eden Dimitriadis, bunların, “Sürdürülebilirlik, Dışa Dönüklük ve Uyarlanabilirlik” olduğunu, bu strateji ve sürdürebilir yaklaşımlarla birlikle daha dışa dönük, daha adapte olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dimitriadis açıklaması çerçevesinde ayrıca diğer denizcilik ülkeleri ile birlikte ikili ilişkilerde ayrıca gerek uluslararası gerekse AB düzeyinde, düzenleme makamları ile yeni bir istişare ve iletişim yaklaşımını da kabul ettirdiklerini belirtti.