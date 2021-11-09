Rum devlet hastanelerine son teknoloji yeni makineler!

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Salı günü yaptığı açıklamada, devlet hastanelerinin artık radyoloji bölümüne alınamayan hastaları muayene etmede esneklik sunan son teknoloji mobil radyografi makineleriyle donatıldığını duyurdu.

10 adet mobil dijital radyografi makinesinin toplam maliyeti 1 milyon € olarak açıklandı.

OKİPİ, bu yeni makinelerin teşhislere yönelik önemli veriler sağlanmasının yanında, hastalar bir önceki teknolojiye kıyasla artık yüzde 30 ila yüzde 50 daha düşük radyasyon dozu alacağını söyledi.

OKİPİ, Makarios Çocuk Hastanesi'ne iletilen sistemde özel muayene protokolleri geliştirildiğini ve böylece yeni doğan ve küçük çocukların muayenesinde kullanılan radyasyon dozunun daha da düşürüldüğünü söyledi.

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs