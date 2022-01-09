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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı

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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı

Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde adı adaylar arasında geçen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Hristodulidis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e günler önce verdiği istifa dilekçesinin Cuma sabahı, 11 Ocak itibarıyla geçerli olacak şekilde kabul edildiğini açıkladı.

Basın toplantısında “2023 başkanlık seçimi ile ilgileneceğimi büyük bir samimiyetle ifade etmek isterim, elbette partim olan DİSİ tabanı da dâhil toplumla görüştükten sonra, adaylığım geniş ölçekli işbirliklerini gündeme getirebilecekse” diyen Hristodulidis nihai kararını aldığında, başkanlık seçimleri ile ilgili resmî açıklama yapacağını da kaydetti.

Hristodulidis, parti tabanı önünde yarışmaları ve kazananın parti adayı olması için DİSİ Başkanlığı’ndan istifa etmeye hazır olduğunu açıklayan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun meydan okumasına da “2023 başkanlık seçimiyle ilgili prosedürlerle ilgileniyorum, DİSİ başkanlığına hiç talip olmadım” diyerek cevap verdi.

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