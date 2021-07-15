Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, “Mağusa Göçmenler Hareketi” ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz günlerde “Mağusa Göçmenler Hareketi” ile görüşerek Rum Hükümeti’nin Maraş ile ilgili faaliyetlerine dair bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz günlerde “Mağusa Göçmenler Hareketi” ile görüşerek Rum Hükümeti’nin Maraş ile ilgili faaliyetlerine dair bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre “Mağusa Göçmenler Hareketi’nden” yapılan açıklamada, Hristodulidis’in Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan ülkelerin liderleriyle kurulan temaslar ve BM Güvenlik Konseyi ile AB kurumları nezdindeki girişimlerine dair bilgi verdiği kaydedildi.

Gazete, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret öncesindeki bilgilerin ve değerlendirmelerin de paylaşıldığını; ayrıca Rum Hükümeti’nin gelişmelere göre hazırladığı öneri ve girişimlerle ilgili görüş alışverişi yapıldığını yazdı.

“Mağusa Göçmenler Hareketi” Yönetim Kurulu üyelerinin, tüm düzeylerde girişimler başlatılmasının gerekliliğini vurguladıklarını kaydeden gazete, Hristodulidis’in de hareketin endişelerini ve girişimlerini anladığını ifade edip, ay sonu hareket ile yeniden görüşeceğini söylediğini belirtti.