Rum Dışişleri Bakanı Kombos’tan Türkiye’nin önerisine yanıt

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Bakanlık Sözcüsü Teodoros Gotsis, New York’taki BM Genel Kurulu, Pile konusu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın enerji konusundaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Bakanlık Sözcüsü Teodoros Gotsis, New York’taki BM Genel Kurulu, Pile konusu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın enerji konusundaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Fileleftheros gazetesi, “Lefkoşa Tatar’ın Niyetleri Konusunda Beklemede – Türkiye’nin İstediği Şekilde Doğal Kaynakların Ortak Kullanımı Baştan Reddediliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda bir sonraki adımlara ilişkin niyetleri konusunda beklemede olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün “Alpha” kanalına yaptığı açıklamada, “New York sonrasında yeni bir dönüm noktası olup olmadığı” şeklindeki bir soruya, “şu anda bekleme aşamasındayız” yanıtını verdiğini belirtti.

Habere göre Kombos, BM Genel Sekreteri ve öncesinde Güvenlik Konseyi’nin bir danışman atanması çağrısında bulunduklarını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının yanıtının beklendiğini iddia etti.

Pile konusuna da değinen Kombos, “görüşmelerin henüz gelişme aşamasında olduğunu ve bu yöndeki çabaların henüz tamamlanmadığını” vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Kıbrıs sorununun çözümü öncesinde doğal gazın ortak kullanımı şeklindeki önerisine de değinen Kombos; “bu tür görüşlerin dile getirilmesinin ilk kez olmadığını, bu öneriyi duymak ilginç olsa da, ortak kullanıma dayanan bir önerinin kendileri tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını” ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına yer verdi.

– Gotsis: “Uluslararası hukuk temelinde daha belirgin parametreler bekliyoruz”

Öte yandan Alithia gazetesi ise, “Dışişleri Bakanlığı Fidan’a Yanıt Veriyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Teodoros Gotsis’in dün Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gotsis, Türk tarafının daha önce de bu tür bir yaklaşım sergilediğini ve kendilerinin herhangi resmi bir öneri almadıklarını belirterek “iki ülke arasındaki Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi için Türkiye’yle uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde müzakere gerçekleştirilmesini daha önce önerdiklerini” savundu.

Gotsis; “Söz konusu önerinin, Türkiye’nin önceki önerileriyle aynı parametreleri, yani Kıbrıs’ın egemenlik haklarının, ortak karar alma mantığında, Kıbrıs Türk tarafıyla görüşülmesi olasılığını öngörmesi durumunda, bu öneriyi hali hazırda reddetmiş olduklarını” vurguladı.

“Bu tür bir yaklaşımın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının düzeyini düşüreceğini, aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümü çabaları aleyhine olacağını” öne süren Gotsis, “İsrail ve Lübnan arasında diplomatik ilişkilerin olmamasına karşın birinin diğerinin devlet olduğuna kuşkuyla bakmadığını” ifade etti.

Gotsis, “Bizim durumumuza bakıldığında ise, bir tarafta sahte devlet var ve Türkiye de Kıbrıs Cumhuriyetini tanımayı reddediyor” şeklinde konuştu.

Gotsis, Türkiye’nin, uluslararası hukuk temelinde, karşılıklı kabul edilebilir çözümlerin ele alınabilmesi amacıyla gerçek bir diyalog istemesi durumunda daha belirgin parametreler içeren önerileri duymayı beklediklerini de sözlerine ekledi.