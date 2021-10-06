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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Lübnan’da temaslarda bulundu

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün çalışma ziyaretinde bulunmak için Lübnan’a gittiği bildirildi.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Lübnan’da temaslarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün çalışma ziyaretinde bulunmak için Lübnan’a gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Lübnan temasları çerçevesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile görüşeceğini yazdı. Görüşmede, Lübnan’daki mevut durumun, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi sıfatıyla bu duruma nasıl katkı koyabileceğinin, Güney Kıbrıs-Lübnan ilişkilerinin, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Lübnan üçlü işbirliğinin ve Kıbrıs sorunu ile “Türk tahriklerinin” ele alınacağı kaydedildi.

Gazete, Hristodulidis’in Habib ile görüşmesinin ardından Lübnan Başbakanı Najib Miqati tarafından kabul edileceğini ve görüşmede, Güney Kıbrıs-Lübnan ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarındaki konuların ele alınacağını belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in Beyrut Limanı’ndaki patlamada yıkılan “Karantina Hastanesi”nin, Güney Kıbrıs tarafından yeniden inşa ettirilen pediatri ve jinekoloji servislerini de ziyaret edeceği belirtildi.

MALTA VE İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Hristodulidis’in dün sosyal medya hesabından duyurduğu Malta ve İsrail Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüşmesi de gazetede yer aldı.

Habere göre, Hristodulidis, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ortak ilgi alanlarındaki konuları, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Türk tahriklerini” ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

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