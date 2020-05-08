Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten Açıklamalar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dünyayı etkisi altına alan pandeminin siyasete etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bir dizi konuda, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, birçok ülkenin, koronavirüs salgınının etkilerini ve bununla ilgili durumu uluslararası düzeyde değerlendirdiğini ve bunun da muhtemelen yaklaşımların ve politikaların yeniden belirlenmesine yol açabileceğini ifade etti.

Hristodulidis, salgın sonrasında gerek uluslararası düzeyde, gerekse devletlerarası ilişkilerde değişiklikler görülebileceğinden de söz etti.

Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ilişkin bir soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının, koşullar imkan vermesi durumunda çabalarını sürdürmeye hazır ve istekli olduğunu ifade etti ve başka bir seçeneğin bulunmadığını belirtti.

Hristodulidis, diğer konuların yanı sıra Türkiye’nin, dünyayı etkisi altına alan pandemiye ve çok yönlü etkilerine rağmen, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı” olduğunu iddia ettiği faaliyetlerinin düşündürücü olduğunu söyledi.

Ülkedeki ve genel olarak diplomasinin korona salgınından nasıl etkilendiğine ilişkin bir soru üzerine Hristodulidis, diplomasinin genel olarak gerek prosedürel konularda, gerekse uluslararası sistemle ilgili konularda önemli ölçüde etkilendiğini düşündüğünü belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre, Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın korona sonrası döneme hazırlandığını ifade etti.

Hristodulidis, ortaya çıkacak yeni olguların göğüslenmesi noktasında olmaları amacıyla gerek prosedürel, gerekse öze ilişkin konuların değerlendirilmesine ve planlanmasına başlanıldığını söyledi.

Hristodulidis, özellikle Güney Kıbrıs gibi küçük devletler için değişikliklerin daha çok hissedilebilir olacağını düşündüğünü ifade etti.

“TÜRK SONDAJLARINA ÇARE ARANIYOR”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Çare (Panzehir) Aranıyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı bir çare bulmakla ilgili çabaların ağırlığının bir kez daha Güney Kıbrıs’ın omuzlarına çöktüğünü yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu çerçevede Türk faaliyetleri karşısında destek bulma çabası içerisinde mevkidaşlarıyla iletişim maratonuna başladığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın faaliyetleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere iki düzeyde yapılmakta.

Hristodulidis, son 24 saat içerisinde mevkidaşlarıyla konuşarak, korona salgınına ilişkin Avrupa’da şekillenen durumu değerlendirdi ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Hristodulidis dün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya ile telefonda görüştü.

Hristodulidis, geçtiğimiz gün ise Estonya ve İrlandalı mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.