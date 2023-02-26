Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye’yi MEB’den yaptırım politikasını terk ederek uzak tuttum

Alihtia Kasulidis’in RİK’e yaptığı açıklamayı “Türkiye’yi MEB’den Böyle Uzak Tuttum” başlığıyla manşete çekti. Görevini devretmeye hazırlanan Kasulidis’in dün RİK’e yaptığı açıklamada bunun, “Avrupa Konseyi içerisinde yaptırım politikası ve toksik ortamın terk edilmesiyle üye devletlerin, en azından Türkiye’ye yaptırım uygulama sebeplerinin engellendiğini" belirtti.

Bu şekilde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını kabul etmeyen başlıca ülke olan Almanya’nın diplomatik çalışma yaparak Abdülhamid Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e çıkmasını iki defa engellediğini anlatan Kasulidis aynı şekilde Türkiye’nin kapalı Maraş’ta ilan ettiği hamlelerini ABD ve Almanya’nın müdahaleleriyle gerçekleştirmediğini savundu.

Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili bu yıl, BM Güvenlik Konseyi’nden, en güçlü kararı çıkarmayı başardıklarını da söyleyen Kasulidis BM üst düzey yetkilisi Rosemary DiCarlo’nun Mart ayında Ada’ya yapacağı ziyaretin çok önceden planlanmış olduğunu belirtti.

Yoannis Kasulidis “Görüşmelerimden edindiğim hissiyatım, Türkiye’deki seçimden sonra, belki Eylül’de uluslararası unsurun Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak için bir çaba daha harcayacağı yönündedir” ifadesini kullandı.