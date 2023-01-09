  • BIST 5.264,84
  • Altın 1131.257
  • Dolar 18.7779
  • Euro 20.0404
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Berlin'de temaslarda bulunacak

» »
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in temaslarda bulunmak amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiği belirtildi.
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Berlin'de temaslarda bulunacak

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, temasları çerçevesinde bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs sorunu ve Ukrayna meselesinin ele alınması bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirileceği görüşmede, iki bakanın ayrıca özellikle turizm, eğitim, savunma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusu üzerinde duracağını belirten gazete, Kasulidis’in, Alman mevkidaşına, Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Rum tarafının  bundan sonraki adımları algıladığı yöntem ve Türkiye’nin “provokatif faaliyetleri” konusunda da bilgi vereceğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, Berlin temasları kapsamında bazı Alman hükümet yetkilileri ile görüşecek ve Alman basınına röportaj verecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde havalimanlarını 2022'de 9,2 milyon yolcu kullandı06 Ocak 2023 Cuma 14:56
  • Rum Yönetiminin Başkanlık Koltuğunun Talibi Çok06 Ocak 2023 Cuma 13:47
  • Güney Kıbrıs’tan turist olarak yurt dışına gidenler standart dışı hellim tespitinde bulundu06 Ocak 2023 Cuma 12:35
  • Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon açıklandı06 Ocak 2023 Cuma 11:44
  • Rum siyasilerden Guterres rapor taslağına yönelik açıklamalar05 Ocak 2023 Perşembe 14:24
  • Güney Kıbrıs’ta işsizlik önceki yıla oranla yüzde 9 arttı05 Ocak 2023 Perşembe 13:32
  • Güney Lefkoşa'da kavga ölümle bitti!05 Ocak 2023 Perşembe 13:31
  • Güney'de yeni elektrik santrali inşası için onay04 Ocak 2023 Çarşamba 16:10
  • Güney Kıbrıs sahillerinden uyuşturucu paketleri toplanmaya devam ediliyor...04 Ocak 2023 Çarşamba 15:59
  • Anastasiadis’in söyleşisi AKEL ile DİSİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi04 Ocak 2023 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti