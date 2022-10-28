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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Macaristan Büyükelçisiyle görüştü

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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Macaristan’ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Erik Haupt’la bir araya geldi.
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Macaristan Büyükelçisiyle görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Macaristan’ın Bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, Macaristan’ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Erik Haupt’la bir araya geldiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Macaristan’ın Bağımsızlık günü ve 1956 yılındaki özgürlük mücadelesi ile devrimin 66’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Haupt, Güney Kıbrıs ile Macaristan arasındaki olağanüstü ilişkilere ve iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin sistematik bir şekilde gelişmesine atıfta bulunarak, ülkesinin Kıbrıs sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesine olan istikrarlı desteğine işaret etti.

Gazeteye göre Kasulidis ise konuşmasında, Macaristan’ın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücüne (UNFICYP) olan katkısından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, iki ülkeyi uzun yıllardır özgürlük için ve baskıya karşı birleştiren ortak mücadelelere atıfta bulundu.

Kasulidis, Macaristan hükümeti ve halkına, Kıbrıs sorununda adil ve yaşayabilir bir çözüme varılmasına ilişkin çabalara olan desteklerinden ötürü teşekkür de etti.

Etkinliğe Rum Dışişleri ve Savunma Bakanları yanı sıra hükümet ve kilise mensupları, büyükelçiler, diplomatlar, UNFICYP Komutanı Tümgeneral Ingrid Gjerd, UNFICYP’te görev yapan Macar askerler, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Macar vatandaşların katıldığı da kaydedildi.

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