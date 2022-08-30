Rum Dışişleri Bakanlığı Deneia olayı için Birleşmiş Milletler'e başvurdu

Rum Dışişleri Bakanlığı, Deneia'daki ara bölgede meydana gelen ve silahlı Türk askerlerinin koyunlarını otlatırken Kıbrıslı Rum bir çiftçiye saldırdığı olayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Pazartesi günü meydana gelen olayı BM barış gücü soruşturuyor.

Rum Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, BM'ye gerekli başvuruların yapılacağını ve kendilerine kapsamlı bir brifing veren muhtarla da temas halinde olduklarını açıkladı.

Deneia Muhtarı Christakis Panayiotou dün KHA’ya yaptığı açıklamada bölgede yaşananlara ilişkin bir video kaydı bulunduğunu söyledi. Olayın tampon bölgeden 500 metre içeride meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

Panayiotou, pazartesi günü saat 18.00 sularında altı Türk askerinin ellerinde silahlarla mevzilerinden indiğini ve Kıbrıslı Rum çiftçiyi tehdit ederek bölgeden uzaklaşmasını istediklerini, bir askerin silahına davrandığını da belirtti.

Deneia Muhtarı, Kıbrıslı Rum çiftçisinin bölgede çalışma iznine sahip olduğunu söyledi. "Kendisine bağırdılar ve taş attılar. Devamında kovaladılar. Olay gerçekleştiğinde bize telefonla haber verdi ve olayla ilgili bir video mevcut" bilgilerini paylaşmıştı.

UNFICYP yeni gelişmeyle ilgili olarak KHA’ya yaptığı açıklamada, barış gücünün olayı soruşturduğunu açıklamıştı.