  • BIST 3.164,96
  • Altın 1010.686
  • Dolar 18.1663
  • Euro 18.1869
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Rum Dışişleri Bakanlığı Deneia olayı için Birleşmiş Milletler'e başvurdu

» »
Rum Dışişleri Bakanlığı Deneia olayı için Birleşmiş Milletler'e başvurdu
Rum Dışişleri Bakanlığı Deneia olayı için Birleşmiş Milletler'e başvurdu

Rum Dışişleri Bakanlığı, Deneia'daki ara bölgede meydana gelen ve silahlı Türk askerlerinin koyunlarını otlatırken Kıbrıslı Rum bir çiftçiye saldırdığı olayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Pazartesi günü meydana gelen olayı BM barış gücü soruşturuyor.

Rum Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, BM'ye gerekli başvuruların yapılacağını ve kendilerine kapsamlı bir brifing veren muhtarla da temas halinde olduklarını açıkladı.

Deneia Muhtarı Christakis Panayiotou dün KHA’ya yaptığı açıklamada bölgede yaşananlara ilişkin bir video kaydı bulunduğunu söyledi. Olayın tampon bölgeden 500 metre içeride meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

Panayiotou, pazartesi günü saat 18.00 sularında altı Türk askerinin ellerinde silahlarla mevzilerinden indiğini ve Kıbrıslı Rum çiftçiyi tehdit ederek bölgeden uzaklaşmasını istediklerini, bir askerin silahına davrandığını da belirtti.

Deneia Muhtarı, Kıbrıslı Rum çiftçisinin bölgede çalışma iznine sahip olduğunu söyledi. "Kendisine bağırdılar ve taş attılar. Devamında kovaladılar. Olay gerçekleştiğinde bize telefonla haber verdi ve olayla ilgili bir video mevcut" bilgilerini paylaşmıştı.

UNFICYP yeni gelişmeyle ilgili olarak KHA’ya yaptığı açıklamada, barış gücünün olayı soruşturduğunu açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: Türkiye’nin istediği gibi, iki devlet çözümünü kabul etmedik29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:48
  • Anastasiadis: Eylül ayında Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunuyoruz28 Ağustos 2022 Pazar 16:41
  • Güney Kıbrıs’ta 163 kişi uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti28 Ağustos 2022 Pazar 16:39
  • Anastasiad: "Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumakla yükümlüyüz"28 Ağustos 2022 Pazar 15:04
  • Rum Müzakereci Menelau: Önerilerin tümünü tartışmaya hazırız28 Ağustos 2022 Pazar 14:08
  • Pilidu: “Mısır’a boru hattını Afrodit’teki doğalgazla birlikte değerlendirebiliriz”28 Ağustos 2022 Pazar 13:29
  • Güney Kıbrıs’ta yeniden Maymun Çiçeği Vakası27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:22
  • Güney'de feci kaza!27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:06
  • Elektrik kabloları döşenmesi projesi başladı27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:59
  • ENI sondaj gemisini İtalyan savaş gemisi gözetliyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti