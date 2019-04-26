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Rum Dışişleri Bakanlığı: “İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımıyoruz”

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Rum Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımadığını açıkladı.
Rum Dışişleri Bakanlığı: “İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımıyoruz”

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, ABD’nin, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasını kınamasının ardından, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından da açıklama yapılarak, bu egemenliğin tanımadığının vurguladığını yazdı.

Haberde, kararın Suriye Hükümeti’ne de bildirildiği ve Suriye’nin Güney Kıbrıs’taki temsilcisinin de, Suriye Hükümeti adına Rum Hükümeti’ne bu konudaki desteğinden ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

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