Rum Dışişleri Bakanlığı, Nijeryalı öğrencilerin sığınma başvuru sahibi olarak Güney’e geçtiklerini savundu

bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Nijeryalı öğrencilerin Türkiye tarafından “alet edildiğini” ileri sürdü.

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Nijerya hükümetinin KKTC ile ilgili açıklamasını yorumladı.

"NİJERYALI ÖĞRENCİLER, SİYASİ SIĞINMA BAŞVURU SAHİBİ OLARAK GÜNEY KIBRIS’A GEÇİYOR”

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Dimitriu, Türkiye’nin organize bir şekilde Nijeryalı gençleri öğrenci olarak KKTC’ye getirdiğini, bu kişilerin daha sonra ise siyasi sığınma başvuru sahibi olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerini savundu.