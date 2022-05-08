Rum Dışişleri Bakanlığı'nda Silah Ambargosunun Tamamen Kaldırılması Beklentisi

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dün, Güney Kıbrıs aleyhindeki silah ambargosunun tamamen kaldırılması olasılığıyla ilgili açıklama yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, öncelikle konuyla ilgili kurumsal prosedüre, ABD’nin iç prosedürlerinin sonucuna peşin hükümle yaklaşmadan başlanması gerektiği vurgulandı.

Habere göre açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ın “Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act of 2019” adlı ABD Kongresi yasasının gerektirdiği önkoşulları yerine getirdiği ve bu bağlamda ambargonun kaldırılmasına sevindirici son beklendiği ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi’nin Ukrayna işgali yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle, söz konusu yasa tasarısına karşı yükümlülüklerini ve en önemli şartı olan, Rus savaş gemilerinin limanlarına demirlemesine izin vermeme şartını yerine getirdiğini belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin, AB’nin Rus gemilerine limanlarını kapatma kararı olmamasına rağmen 3 Mart’ta, 5 Rus savaş gemisinin ikmal için Güney Kıbrıs’taki limanlara girmesini yasakladığı anımsatıldı.