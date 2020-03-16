Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni seyahat yönergesi

“Cyprus Airways” bütün uçuş planlarını 30 Nisan’a kadar iptal etti

Rum Dışişleri Bakanlığı, yeni bir seyahat yönergesi yayımlayarak Rum halkından, çok elzem bir durum olmadıkça yurtdışına seyahat etmekten tamamen kaçınılmasını istedi.

Rum radyosu bakanlığın, covit-19’un yayılmasını önleme çabaları kapsamında yayımladığı yeni yönergenin bugün saat 18.00’den 30 Nisan’a kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Yönergede, geçici veya zorunlu olarak yurtdışında bulunan Rumlara çok dikkatli olmaları, covit-19’la ilgili gelişmeleri yerel ve uluslararası medyadan takip etmeleri, kaldıkları ülkelerin makamlarının yönlendirmelerine uymaları, kişisel korunma önlemlerini almaları, bulundukları ülkelerdeki Rum diplomatik misyonlarından bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

Yönergede herhangi olağanüstü bir durum nedeniyle yurtdışında bulunan veya seyahat edecek olan Rumlara “gönüllü veri kaydı” yaptırmak üzere bir de link verildi.

Bu arada “Cyprus Airways” Rum yönetiminin dün açıkladığı covit-19 önlemleri çerçevesinde bütün uçuş planlarını 30 Nisan’a kadar iptal ettiğini, yolcular tarafından satın alınmış biletlerin bedellerinin tamamını iade edeceğini duyurdu.