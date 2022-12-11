  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Rum Dışişleri harekete geçirdi!

» »
Rum Dışişleri yeni yılla birlikte Kenya’ya diplomatik misyon şefi atayarak Afrika ülkelerine daha çok vurgu yapmayı planlıyor.
Rum Dışişleri harekete geçirdi!

Gambia Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un  KKTC’ye gerçekleştirdiği resmî ziyareti, KKTC’nin tanınması provası olarak tanımlayan Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, bunu önlemek için Bakan Yoannis Kasulidis eliyle harekete geçtiği bildirildi.

Haftalık Kathimerini’ye göre Kasulidis geçen Salı günü Rum büyükelçilere " Türkiye’nin üçüncü ülkeler üzerinden yürüttüğü maharetlere, TPAO’nun Doğu Akdeniz’de yürüttüğü araştırma sondaj faaliyetlerine ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ileri götürmekte olduğu SOFA anlaşmasına Rum yönetiminin tepkilerine" dair siyasi talimatlarını içeren mektuplar gönderdi.

Gelecekte Gambiya’nın durumunda olma potansiyeli taşıyan Kazakistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile temas da eden Kasulidis, bu iki ülkeye diplomatik heyetler de gönderdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yeni yılla birlikte BM’de dört sandalyeye (global headquarters) ve BM Çevre Programı’nda (UNEP) önemli diplomatik makama sahip olan Kenya’ya diplomatik misyon şefi göndererek Afrika ülkelerine daha çok vurgu yapmayı planladığı kaydedildi. Rum yönetiminin Kenya’da büyükelçilik açma kararının 2019’da alınmış olmasına karşın atama yapılmadığı eklendi.

Haberde Rum yönetiminin şu anda şu dört eksende hareket etmekte olduğu belirtildi:

1-Önleme siyaseti alanında; KKTC’nin üçüncü ülkelerce tanınmasını veya siyasi açıdan yükseltilmesini doğrudan engelleme hareketleri

2- Doğu Akdeniz’de bulunan ancak şu anda sözde Rum MEB’inin dışında duran Türk sondaj gemilerinin hareketlerindeki sükûnetin AB düzeyinde idame ettirilmesi


3-Kapalı Maraş’ta emrivakilere yönelik eylemlerin daha da dondurulması,

4-AB ve BM düzeyinde, Kıbrıs sorununda hareketliliğin yeniden başlaması perspektifinin ayakta tutulması çabası.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turgut Sonap Hayatını Kaybetti11 Aralık 2022 Pazar 10:16
  • Son Dakika Haberi: KKTC'de bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi10 Aralık 2022 Cumartesi 21:27
  • Ersin Tatar: Temennim daha adil bir dünya yaratılmasıdır10 Aralık 2022 Cumartesi 18:55
  • Erhan Arıklı, ses tellerindeki sorunla ilgili küçük bir operasyon geçirdi10 Aralık 2022 Cumartesi 16:44
  • Tartıştığı Adamı Karnından Bıçakladı10 Aralık 2022 Cumartesi 15:25
  • Basın-Sen'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı10 Aralık 2022 Cumartesi 15:18
  • Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!10 Aralık 2022 Cumartesi 14:56
  • Feyzioğlu'ndan dikkat çeken ziyaret ve anlamlı sözler10 Aralık 2022 Cumartesi 12:49
  • İki bütçe daha komitede geçti!10 Aralık 2022 Cumartesi 12:36
  • Ülke Geneli Trafikte Denetim! 23 Araç Trafikten Men Edildi10 Aralık 2022 Cumartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti