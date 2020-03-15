Rum Dışişleri kapıların kapatıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Rum Dışişleri Güney Kıbrıs'ın KKTC ile olan geçiş kapılarını kapattığı yönündeki haberleri yalanladı.

Cuma akşamı Rum Lider Nikos Anastasiadis tarafından açıklandığı şekliyle devam ettiği öğrenildi.

Cuma akşamı alınan tedbirlere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin KKTC ile olan sınır kapılarından Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerin geçişlerinde bir sorun olmadığı açıklanmıştı.

Öte yandan bu sabah bir açıklama yapan KKTC Polis Genel Müdürlüğü, güney ile olan tüm kapılarda geçişlerin durdurulduğunu açıklamıştı.