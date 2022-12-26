Rum Dışişleri KKTC’nin tanınmasını önlemek için Gambia’ya özel temsilci gönderiyor

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu, KKTC’nin siyasi açıdan yükselme çabalarının, yakından takip ettikleri, tetikte oldukları ve gereken yerde hamle yapacakları bir konu olduğunu söyledi.

Ant1’in haberine göre Rum Haber Ajansı’na konuşan Korniliu, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Polonya’ya gittiğinde Orta Asya ülkelerinden denkleri ile bu konuda görüşmeler yaptığını, şimdi de aynı gerekçeyle Gambia’ya özel temsilci göndermeye hazırlandıklarını belirtti.

Kasulidis’in Gambia Dışişleri Bakanı’na bu konuda mektup gönderdiğini ve cevap beklediğini kaydeden Korniliu, Gamia’ya gönderilecek özel temsilcinin, daha önce İsrail’de büyükelçilik görevi de yapan, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Müdürlüğü Başkanı Thessalia Salina Şambu olduğunu belirtti, “sürekli takip ettiğimiz bir konu. Tetikte olmalı ve gerektiği yerde hamle yapmalıyız” dedi.