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Rum Dışişleri’nden Türkiye'deki depreme dair Türkçe taziye mesajı: “Üzüntülüyüz”

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Elazığ’da meydana gelen deprem ile ilgili Rum Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaparak, taziyelerini ve üzüntülerini iletti.
Rum Dışişleri’nden Türkiye'deki depreme dair Türkçe taziye mesajı: “Üzüntülüyüz”

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Erzincan ilinde meydana gelen deprem karşısında üzüntüsünü dile getirdi.

Bakanlık, Twitter hesabında Türkçe bir yayında, "Türkiye'de Elazığ Sivrice yakınlarında meydana gelen deprem haberlerinden dolayı üzüntülüyüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Rum Dışişleri Bakanlığı, yaralı ve depremden etkilenenlere, arama ve kurtarma ekiplerinin, en iyi sonuçlarla ulaşması temennilerinde bulunuldu.

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